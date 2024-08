El Unicaja 'ficha' a Carlos Suárez

El reencuentro entre el Unicaja y el Martín Carpena ya tiene fecha: el 7 de septiembre. El equipo cajista cerrará el Torneo Costa del Sol ante su afición y contra el Baskonia de Pablo Laso. Sin embargo, ninguno de esos detalles va a ser el más importante que ocurra sobre la pista malagueña. Carlos Suárez volverá para darle su adiós definitivo al baloncesto... con la camiseta de Los Guindos, según ha podido saber La Opinión de Málaga.

La 'marea verde' va a ver de nuevo al que fue su capitán durante tantos años. No obstante, solo van a ser unos pocos minutos en el parqué, en un acto simbólico y de mucha emotividad, para que el ala-pívot madrileño -ya retirado- se despida de este deporte con el equipo que le vio durante 9 temporadas. Un homenaje muy parecido al que recibió Carlos Cabezas hace ya varios veranos.

El propio Carlos Suárez hablaba así del club hace días en una entrevista a este periódico: "¿Mejor entrenador?... La verdad es que he tenido muchos y muy buenos. Uno que me ha marcado fue Joan Plaza, que me fichó para el Unicaja y es con el que más años he compartido vestuario. Era muy exigente, te llevaba al límite y creo que a nivel personal es el que más me ha marcado porque con él llegué al club de mi vida, que ha sido el Unicaja".

Historia en Los Guindos

Pero el madrileño también ha dejado su huella en la historia de Los Guindos. Es el cuarto jugador con más partidos -solo por detrás del trío malagueño- (437), también es el cuarto con más victorias (237), el cuarto con más minutos disputados (8687:56), el sexto con más puntos anotados (2.410), el primero en valoración (4.055), el segundo en rebotes (1.772)... En definitiva, una auténtica leyenda en el Unicaja.

Sin embargo, hay mucho más allá de los números. Carlos Suárez es la imagen de aquel capitán que levantó la Eurocup en Valencia, el jugador que lo dio todo en la pista y que representó a la perfección, desde 2013 hasta 2022, lo que significa llevar el escudo de este club.

Carlos Suárez levanta el título de la Eurocup 2017. / Euroleague

Despedida de la afición

Y muy importante, al fin podrá despedirse de la afición cajista. El madrileño y el Unicaja ya se dijeron adiós en una íntima rueda de prensa al finalizar la temporada, pero la 'marea verde' se quedó con ese sabor amargo. Desde entonces, Carlos Suárez no ha podido pisar la pista del Martín Carpena porque su carrera se ha seguido desarrollando en el Movistar Estudiantes, en una categoría inferior, y hasta ahora, cuando llegará una ovación inolvidable.

Así que el 7 de septiembre debe quedar ya marcado en todos los calendarios. No solo vuelve el equipo, también lo hace Carlos Suárez para que la última camiseta de baloncesto que vista sea la del Unicaja, el club de su vida.

