Carlos Suárez: "Espero poder disfrutar con la afición que me ha apoyado nueve años"

Este jueves tuvo lugar la presentación del XIII Torneo Costa del Sol que disputará el Unicaja como es tradicional en pretemporada. Sin embargo, ni las fechas ni las entradas son el aspecto a destacar porque, tal y como adelantó La Opinión de Málaga, la 'marea verde' tiene una cita con una de sus leyendas: Carlos Suárez. El ya retirado ala-pívot dirá adiós al baloncesto con la camiseta verde y morada que vistió durante 9 años.

Así lo confirmó Antonio Jesús López Nieto, presidente del club de Los Guindos: "Tenemos una deuda que no fue adquirida por nuestra parte, sino por las circunstancias. Carlos Suárez ha sido durante muchos años el capitán de nuestra nave y su último partido como jugador del Unicaja se produjo en el Palau Blaugrana. Ganamos con un equipo que en aquellos momentos no estaba en las mejores circunstancias deportivas. Aquello le costó una lesión y no pudo vestir más la camiseta del Unicaja".

No obstante, siempre quedó una espina clavada con el público: "La afición es la que tiene que darle ese homenaje, la gente que lo quiere merece el momento. Ya ha anunciado que deja el baloncesto en activo, pero va a tener un partido más en el Torneo Costa del Sol y en el Carpena para que los aficionados puedan prestarle el reconocimiento, que pueda decir que su último partido fue con el Unicaja. Es lo mínimo que merecía y es un placer poder hacerlo".

Despedida de leyenda

El propio Carlos Suárez formó parte de la presentación, en la que tuvo unas palabras: "Lo primero que me gustaría decir es muchísimas gracias a Antonio y a Unicaja. Me ha dado muchas cosas en mi carrera deportiva, la mejor etapa como deportista la pasé en Málaga. La verdad es que ya ha sido el final de mi carrera. Como bien ha dicho, me hubiese gustado despedirme en la cancha con la afición. Qué mejor manera que retirarme con un entrenador que me ha dirigido como Ibon Navarro y con Pablo Laso en el otro banquillo".

Y se va a despedir en un triangular del que ha formado parte durante mucho tiempo: "He jugado este torneo 9 años. A mi modo de ver, es el mejor torneo de verano. Los mejores equipos de Europa jugando en verano no se suele ver. Jugar contra Baskonia es muy bonito y espero poder disfrutar ese día con antiguos compañeros, con la afición que me ha apoyado durante nueve años. Estoy manteniéndome en forma para estar esos pocos minutos a la altura. Espero que nos podamos ver en el Carpena el día 7".

Carlos Suárez, histórico del Unicaja. / ACBPhoto

Fechas y entradas

Para ello, esta vez habrá que comprar entradas a un precio de 7 euros cada una. Unicaja y AS Monaco son los equipos que van a abrir el triangular malagueño. El partido será el 5 de septiembre con el Polideportivo Municipal El Limón de Alhaurín de la Torre como escenario para el estreno cajista en tierras locales. También habrá espectáculo del máximo nivel de Euroliga al siguiente día en Manilva con el amistoso entre los de Mike James y un renovado Baskonia.

Aunque el partido grande será entre los dos equipos españoles y no solo por tener de vuelta al equipo cajista en el Martín Carpena, sino por todo lo que se va a vivir en la despedida a Carlos Suárez. Será la jornada del 7 de septiembre, retransmitido por 101 TV como todos los amistosos del Torneo Costa del Sol. El punto y final antes de afrontar la Copa Intercontinental de la FIBA y la Supercopa Endesa en un plazo de 10 días.