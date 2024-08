Tyson Pérez y Elena Moreno estrenan los reconocimientos médicos en el Unicaja

Unos días antes de lo esperado y como señal de las ganas que hay de afrontar esta temporada tan ilusionante con la lucha por cuatro títulos asegurados, el Unicaja ya le ha abierto las puertas a los reconocimientos médicos. Tyson Pérez y Elena Moreno han sido los encargados de abrir las puertas este verano del Hospital Quirónsalud Málaga y arrancar la pretemporada.

El ala-pívot hispanodominicano se ha mostrado especialmente activo desde su llegada a la Costa del Sol. Aterrizó a principios del mes de julio en Los Guindos y desde entonces no ha dejado de entrenar. Además, se ha pasado en varias ocasiones por el Campus Fundación Unicaja, señal del compromiso que tiene para entrar lo antes posible en un grupo del que, por el momento, es la única cara nueva.

Él ya lo aseguró en su presentación. Su historial de lesiones es una de las preocupaciones con las que llega, pero ahora afronta semanas clave para minimizar cualquier posibilidad. Así respondía a cómo evitarlas: "Trabajo. Por eso estoy ya en Los Guindos, para prevenir las lesiones y mejorar. No se puede prevenir algo si no es trabajando. Quiero que este año no pase y estoy haciendo todo lo posible para que no vuelva a suceder".

Elena Moreno abrió la pretemporada en el Unicaja Mijas. / UNICAJABFOTOPRESS/M.POZO

Elena Moreno

Otra de las que ha llegado antes es Elena Moreno. Después de otro verano de grandes éxitos continentales con esa medalla de plata en el Europeo sub-20 -aunque no pudo participar en la final por un esguince de tobillo-, la pretemporada también ha comenzado antes de tiempo para ella. Ahora le queda preparada un nuevo curso con el Unicaja Mijas ya asentado en la Liga Femenina Challenge y liderado ahora por Javier Pérez de los Reyes.