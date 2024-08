López Nieto: "Osetkowski ahora mismo puede jugar"

A pesar de que el verano del Unicaja ha sido especialmente largo y ausente de noticias, más allá de la incorporación de Tyson Pérez firmada en 2023, hay una cuestión que ha puesto en jaque cualquier noticia en los últimos meses: el caso extradeportivo que rodea a Dylan Osetkowski. Y, a falta de la resolución definitiva, Antonio Jesús López Nieto ha dado algo de luz al futuro más inmediato... si es que se puede.

"Con Osetkowski, simplemente, nosotros estamos esperando con respeto la resolución del expediente de instrucción y veremos lo que ocurre. A partir de ahí, tomaremos decisiones que sean buenas para el club y para el jugador", afirmó el presidente del club de Los Guindos, además de aclarar algo sobre las fechas con respecto a lo que ocurrió: "Entonces nos llaman desde la ACB y conocemos en el mes de abril el asunto".

Osetkowski, en un partido con el Unicaja en el Carpena. / ACBPHOTO/M.POZO

Ahora bien, la pregunta es sencilla. ¿Puede Osetkowski jugar a día de hoy con el Unicaja? "Ahora mismo puede jugar. Yo no sé si va a haber sanción o no. Si se produce una sanción, actuaremos de la manera más coherente, lo mejor para el club y lo mejor para él", esclareció el presidente, a lo que añadió: "Puede que empecemos la temporada, que pueda jugar y haya una sanción o puede que empecemos la temporada y nos digan que no hay sanción".

Sin embargo, no depende del club: "No sabemos qué sanción va a tener o si la va a tener. Es decir, que estamos hablando de casos hipotéticos. Cuando tengamos la resolución, sea de sanción o no, entonces tomaremos la decisión más importante para él y para nosotros. Lo ideal es que esté. Evidentemente, el club está intentando mover los resortes, pero para no molestar tampoco. Me gustaría que me dijeran desde ya que no hay sanción, es lo que más me gustaría y, si hay sanción, que sea la mínima".

Osetkowski estará en los entrenamientos con sus compañeros. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

A partir de ahí, López Nieto quiso apoyar públicamente al jugador: "Tiene que estar tranquilo, él sabe que está en su casa y que no va a haber ningún problema. Evidentemente, ahí estarán Juanma, el entrenador y sus compañeros para que no haya ningún problema. Es un jugador que sabe que también tiene que relanzar su carrera aquí y si hay alguna sanción, pues tendrá que asumirla y punto".

¿Adiós a Balcerowski?

Es evidente todo lo que pueda ocurrir con Osetkowski y, principalmente, del tiempo que sea la sanción varía los planes de Juanma Rodríguez e Ibon Navarro. "Ahora mismo estamos en la idea de tener 13 jugadores. Hay 12 fichados y hay uno en proceso de fichar", confesó el presidente en alusión a Killian Tillie. ¿Supone esto el adiós definitivo a Olek Balcerowski? Por el momento, parece que el primer paso es saber qué es lo que va a suceder con el aún jugador del Unicaja.