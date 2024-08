Barreiro y Tyson Pérez ponen el foco en la excelencia

Además de Ibon Navarro, Jonathan Barreiro y Tyson Pérez fueron los otros dos protagonistas que comparecieron ante los medios de comunicación en el tradicional desayuno informativo del Unicaja. Este sábado llegará el turno de volver a la pista, aún queda preparación por delante, pero los objetivos están claros: "Creo que como grupo tenemos que intentar buscar la excelencia en todo lo que hacemos", declaró el alero.

El gallego ya es uno de los veteranos en el club de Los Guindos. Comienza ahora su cuarta temporada -después de renovar- y es muy consciente de todo lo que hay en el camino. Especialmente, este verano en el que hay que prepararse para competir por la Copa Intercontinental y la Supercopa Endesa.

"Al final cada título para este club y para nosotros es muy importante. Creo que hay que empezar con buen pie, es importante y, sobre todo, tenemos que intentar luchar por todos los títulos. Queremos hacer muy buen papel. Los jugadores somos conscientes de que la pretemporada es muy corta. Así que tenemos que aprovechar el verano para entrenar y llegar en la mejor forma posible. Al final sacamos mucho tiempo para prepararnos y llegar aquí en buenas condiciones. Nos hace ilusión jugar por ganar un título, creo que es algo importante, nos lo hemos ganado y hay que luchar con ilusión", aseguró.

Además, Barreiro añadió: "Creo que como grupo tenemos que intentar buscar la excelencia en todo lo que hacemos, intentar seguir en esa línea y hacer las cosas bien. Hemos conseguido algo muy importante que es conectar con la afición, que para nosotros es muy importante, queremos que sigan así. Y por nuestra parte, trabajar para que estén orgullosos de nosotros y ojalá que lleguen más títulos este año".

Aunque, antes de todo esto, vivirá un momento muy especial: el último partido del que fuera su compañero Carlos Suárez: "Me hace ilusión. Es la despedida que se merece. Ha estado aquí muchas temporadas y ha ganado un título. Me alegro mucho por él. Me ayudó mucho el año que yo llegué aquí tanto dentro como fuera de la pista".

Tyson Pérez, un novato ya asentado

El que inaugura su camino como cajista es Tyson Pérez. Ha pasado muchos días de su verano entrenando con Barreiro, muy amigos los dos gallegos, y ahora afronta el período de adaptación real, el que se curte en una pista de baloncesto. "Tengo muy buenas sensaciones. Es un grupo que lleva 2/3 años juntos y de momento me siento muy bien. Creo que es un grupo en el que es fácil acoplarse y de momento me están ayudando mucho, me están acogiendo con los brazos abiertos,y estoy con muchas ganas de empezar a jugar con ellos".

Tyson Pérez, ante los medios de comunicación. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Eso sí, ya lleva trabajo adelantado con el club y la ciudad. "Tenía claro que quería venir antes a aclimatarme, a entrenar un poco y a que me ayudase Marcos. Tengo muy buenas referencias por Ibon Navarro, por los compañeros y quería venir a reforzar mi físico y aclimatarme a Málaga. La verdad es que me han facilitado todo. Siempre llegas un poco perdido, no te ubicas bien, pero todo el mundo ha puesto su granito de arena para intentar ayudarme y que esté a gusto".

Por lo que el chip en verde y morado ya está activado. Sus palabras lo demuestran y ya es un jugador más para luchar por todo lo que viene en adelante: "Al final sabemos que tenemos muy poco tiempo de pretemporada y creo que todo el mundo se pondrá las pilas pronto. Tenemos dos títulos en juego y hay que ir a ganarlos".