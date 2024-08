Carter, ausente en el desayuno del Unicaja

El Unicaja celebró este viernes el tradicional desayuno con los medios de comunicación. Después de que los jugadores hayan ido superando poco a poco los correspondientes exámenes médicos y las pruebas físicas, se trata del primer acto que sirve también para abrir de forma oficial la pretemporada. Sin embargo, no toda la plantilla estuvo presente.

La ausencia más sonada fue la de Tyson Carter. Sí estuvo Dylan Osetkowski, que arrancará el trabajo como uno más, pero no lo hizo el base/escolta estadounidense. El jugador de Mississippi no pudo estar porque la combinación de vuelos para llegar a Málaga no le permitió llegar a tiempo con el resto de sus compañeros. Todos los norteamericanos volvieron entre el miércoles y el jueves, pero Carter ha necesitado de un día más aterriza en la Costa del Sol a lo largo de este viernes.

A partir de ahí, tendrá que superar todas las pruebas y el sábado será uno más para Ibon Navarro, cuando el equipo y el baloncesto se reencuentren en el primer día de una preparación que tiene en el horizonte la Copa Intercontinental y la Supercopa Endesa.

Alberto Díaz y Ejim

Los que ya están en Málaga son Alberto Díaz y Melvin Ejim. Los dos internacionales olímpicos se unen al resto del grupo el próximo martes, pero los cajistas han adelantado su regreso de las vacaciones para comenzar a trabajar en solitario en las instalaciones cajistas. En definitiva, el cuerpo técnico contará con todo el equipo, a falta de cerrar la llegada de Killian Tillie, para llegar en ritmo competitivo a por los dos primeros títulos.