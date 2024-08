Ibon Navarro: "Si Dios quiere y todo va bien, vamos a tener a Killian Tillie"

Killian Tillie es el gran nombre en clave Unicaja antes de que comience oficialmente la pretemporada. Aún no está, pero el francés es el elegido para ocupar esa decimotercera ficha con la que el cuerpo técnico quiere tener una plantilla de 13 jugadores y en el club ya no rehúyen a hablar del interior galo. Este viernes ha sido el turno de Ibon Navarro, que ha comparecido ante los medios de comunicación.

El técnico cajista se mostró muy claro desde el primer momento: "Si Dios quiere y todo va bien, vamos a tener a Killian Tillie". El Unicaja quiere al francés y el francés quiere jugar en el Unicaja. Hasta ahí no hay ningún problema. Todas las aristas que surgen en cuanto al fichaje aparecen con respecto al estado físico del exNBA, de lo cual en Los Guindos quieren tener garantía absoluta.

Así habló Ibon Navarro de la posible incorporación: "Lo primero, es un jugador que lleva dos años sin jugar. Para el cuerpo técnico es un reto ponerle en forma y a jugar porque no lo ha hecho nadie en dos años. Además, es una prueba para el funcionamiento del sistema Unicaja. Él quiere venir por esto. Tenía otras opciones, pero sabe cómo funcionamos aquí. El rendimiento del equipo y el estado de salud de los jugadores en los últimos dos años habla por sí solo. Es un sitio donde se le va a cuidar, se le va a monitorizar".

A partir de ahí, si todo va bien y el club se asegura poder llegar al 80% de su rendimiento, es un fichaje de muchos quilates. "Estaría en la NBA si no fuese por sus lesiones, eso es así. Es un jugador que puede jugar de '4' y de '5'. Tiene muy buen toque cerca del aro, un toque de manos excelente. Tiene un IQ muy alto, juega muy bien. Es un jugador que siempre digo que muchas veces no se le ve porque su talento lo pone al servicio del equipo, que dice mucho de sí mismo. Es un jugador que hay que ver jugar, no hay que mirar sus estadísticas", analizó el técnico.

Punto de vista médico

El Dr. Miguel Marcos también dio algo de luz a la situación de Killian Tillie. Probablemente, siendo la persona que mejor y más puede hablar en estos momentos como director médico cajista: "Ha hecho solamente un par de pruebas. Se volvió porque tiene un compromiso personal -se casa- y ahora vuelve dentro de una semana para seguir haciendo pruebas. Solo puedo decir que, a nivel personal, es una persona con un trato exquisito. Si todo sale bien, vamos a estar muy a gusto con él".

Eso sí, quiso ser realista. Hasta el momento, todo está controlado, "no hay nada ahora mismo, pero queda aún mucho por saber". Así que el anuncio no será cosa ni de un día ni de dos. El francés pasará por el altar y después regresará a Málaga para determinar si su cuerpo está preparado para jugar al baloncesto después de dos años de sequía.