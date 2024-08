Pretemporada, confección de la plantilla, salidas...: la actualidad del Unicaja por Ibon Navarro

Ibon Navarro habló por primera vez en este nuevo curso 2024/25 para analizar lo que ha ocurrido estos meses en el Unicaja y lo que está por venir. El entrenador cajista hizo balance de todo, incluido Killian Tillie, y habló de la pretemporada, de cómo ha sido el verano o de la salida de Guille del Pino. Sin embargo, tiene una cosa clara: "Tenemos que ver en qué punto estamos. No creo que nos falte nada", sobre el cierre de la plantilla.

Pretemporada atípica

"Estamos en la obligación de tener un ritmo competitivo pronto. Nos va a obligar a tener que modificar lo que es la rutina anormal de pretemporada. Empezaremos la temporada oficial seguramente con un buen ritmo competitivo, pero con un trabajo de base que nos permita aguantar 4 partidos en 12 días no tan bueno. Así que vamos a ver si intentamos ajustar todo lo que podamos para compaginar las dos cosas: tener ritmo competitivo antes de lo normal y llegar a las primeras jornadas de Liga y de BCL en un tono que nos permita llevar ese ritmo de competición de forma normal".

Cambios en la preparación

"Al final, nos vamos a tener una semana fuera, lo normal es que metiéramos 5 ó 6 entrenamientos para ayudar ese trabajo de base y lo que vamos a hacer es dos partidos, un entrenamiento y dos viajes de 19 horas. Sí cambia y no es un momento bueno para que la prioridad sea el ritmo competitivo. También mantener un grupo muy amplio de las dos últimas temporadas nos debería ayudar".

Copa Intercontinental

"La mayoría de los clubes no tienen completado su róster. Además, lo que hacen muchas veces es fichar jugadores para jugar por la competición esas dos/tres semanas y luego se van. Bueno, vamos a encontrarnos con equipos con jugadores importantes especialmente para esa competición, con unos incentivos económicos importantes si lo hacen... Ya te da la idea de la dificultad y el hecho de tener que ir hasta allí, acomodarnos a unos horarios y unas costumbres alimenticias diferentes. Tiene su complejidad, no es una cuestión de esconder. Seguramente podamos ser favoritos, pero hay que recordar que este año está el representante de Oceanía y no os voy a hablar de la selección de Australia. Es una dificultad más, además del equipo de G-League".

¿Desconexión?

"Ha habido más cosas de las que pensábamos que íbamos a tener que vigilar. Lo que pasa es que yo creo que ese trabajo estaba muy hecho. Parece que no hemos fichado a nadie, pero fichamos a Tyson Pérez hace un año. Es un jugador superimportante para nosotros, que nos puede aportar muchísimo. También había otros jugadores con mucho mercado en verano y ese trabajo ya estaba. Luego han ido sucediendo cosas que no son graves, pero nos han trastocado y hemos tenido que tocar la idea y la programación. Ha sido un poco menos tranquilo de lo que pensaba y no hemos podido desconectar demasiado porque las cosas no se han concentrado en una semana, han ido pasando poco a poco y no ha sido sencillo. Cuando han empezado los Juegos y te olvidas de cosas que no son el deporte, sino que te centras en el juego, vuelve el gusanillo".

¿Plantilla cerrada?

"Eso es para el presidente. Hay que estar preparados para cualquier contingencia que pueda pasar. Más allá de lo positivo de tener un equipo con muchos jugadores, también hay un inconveniente como es gestionar una plantilla tan larga. Siempre he dicho que no es lo mismo tener una plantilla con Augusto volviendo de una lesión muy larga y con Will y un compromiso con él de cuidarle que facilita ciertas rotaciones, que tener 13 jugadores en un punto muy concreto de sus carreras y que quieren jugar. Es mucho más difícil y no se trata de acumular talento y jugadores, sino que rimen. No es sumar, es rimar. Ahora tenemos que ver en qué punto estamos. No creo que nos falte nada, los '5' son los del año pasado: David, Yankuba y Dylan. Ahora vamos a tener la aportación de Killian. Hemos cambiado a Tyson por Will y es un cambio importante porque son dos perfiles diferentes, pero hay que explotar las virtudes de Tyson y no pensar en lo que no tenemos con Will. En principio, diría que hay que tener paciencia y el equipo está bien".

Campaña de abonados

"Ojalá que siga así, que esto sea una cosa menos a hacer en el club. Lo que se vio en los dos últimos tres meses de la temporada pasada en la ciudad con el deporte habla de lo que es el deporte en esta ciudad, es una cosa de locos".

Vuelta de los internacionales

"Seguramente, antes de los que les hubiera gustado a ellos y en el caso de Alberto antes de lo que nos hubiera gustado a todos. Alberto ha tenido un verano difícil con el Preolímpico, la tensión por entrar... Hemos pensado que es bueno que estén al margen del equipo, aunque los dos van a estar trabajando hoy ya, pero no con el equipo para reengancharse al grupo el martes. Sí que es un poco de aire. Son dos personas que se cuidan mucho a nivel físico, pero terminar de limpiar la cabeza es importante porque su rol con nosotros es muy diferente que con sus selecciones".

La salida de Guille del Pino ha sido uno de los temas más comentados. / BCL

Salida de Guille del Pino

"Hay que conocer a Guille. Parece que un chaval de esa edad no puede tener un pensamiento propio y hay que pensar por él. Guille es un chico que tiene sus ideas, sus sentimientos, tiene su orgullo de pertenencia a su ciudad, echa de menos a su familia y amigos, y hay que entenderlo. Él ha decidido por sí mismo. Hay que respetarlo y desearle la mayor de las suertes. Ojalá encuentre la motivación para jugar al baloncesto al más alto nivel porque el talento lo tiene. Hay que respetarlo, no es un crío. Tiene una idea propia y ya está, darle su margen".

Saint-Supéry y el Manresa

"Es un muy buen club para él y la ciudad para que esté centrado en el trabajo y pueda seguir estudiando. Repetir con Diego es una de las principales razones junto con lo que es Manresa. No sé si es una cuestión de trampolín. Creo que se fue el año pasado en muy buen momento. El nivel físico, al que la gente del cuerpo técnico del primer equipo le ha ayudado un montón, le ha ayudado a que la categoría no se le quedase grande y ahora le llega el siguiente punto. Creo que está preparado. Tiene que tener el margen de poder equivocarse y no verse presionado por jugadores de muchísimo nivel a su lado. Tiene el respeto y el cariño de Diego para darle ese espacio. Está en el lugar perfecto".