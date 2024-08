Ibon Navarro cambia el plan del Unicaja 24/25

Ibon Navarro ya tiene entre sus manos al Unicaja 2024/25. Superadas todas las pruebas médicas y físicas, llegó la hora este sábado de ponerse a trabajar. El martes volverán Alberto Díaz y Melvin Ejim, mientras que la espera parece un poco más indefinida para certificar el posible fichaje de Killian Tillie. Sin embargo, mientras el equipo espera sus últimas piezas, en el cuerpo técnico hay una idea muy clara. Ibon tiene un plan, sí, pero será otro distinto.

El vitoriano fue muy claro en el inicio de pretemporada ante los medios: «Si hacemos lo mismo, el resultado va a ser distinto, peor». Y es que el Unicaja viene de deleitar en los últimos años al mundo del baloncesto. Campeón de la Copa del Rey 2023, de la Basketball Champions League 2024 y de la Fase Regular de la Liga Endesa 2024, los malagueños han vuelto a ser el ‘coco’ de los grandes. Aunque ahora el camino debe cambiar.

Cambios en la plantilla

La primera razón es sencilla: ha habido modificaciones en la plantilla. «No podemos jugar a lo mismo porque los jugadores son distintos». Ha llegado Tyson Pérez para dar relevo a Will Thomas y también se ha marchado Augusto Lima. Habrá que ver si los médicos aprueban el fichaje de Tillie, pero el álbum de cromos es diferente.

Tyson Pérez es la única cara nueva hasta el momento. / UNICAJABFOTOPRESS/M.POZO

Así lo explicó el técnico: «Yo creo que el mejor fichaje del verano es mantener a 11 jugadores, hubieran sido 12 si Will no hubiera decidido retirarse. Aunque parezca mentira, uno de los mayores reto es mantenernos en lo que somos y mejorar cosas. Creo que la llegada de Tyson nos tiene que hacer darle una vuelta a algunos aspectos en ataque, cambiar cosas. No perder lo que hemos sido los últimos dos años, pero sí que tenemos margen de mejora».

El ‘nuevo’ Unicaja

Por lo que, ¿a qué va a jugar el ‘nuevo’ Unicaja? Es evidente que no habrá a lugar a cambios de estilo vertiginosos, aunque el propio Ibon Navarro ya reconoció a final de la temporada pasada que el equipo tenía que ampliar el abanico de recursos con el que afrontar los partidos y ahora ha llegado el momento perfecto.

«Incluso diría que al final del año pasado había cosas que no las hacíamos con la misma intención. Cuando llevas casi 30 meses haciendo lo mismo, a veces no es tan fácil seguir haciéndolo con la misma intensidad. Es recuperar eso y que el conocimiento que tenemos del grupo no sea una ventaja, sino un inconveniente», valoró.

Los deberes que se ha marcado el cuerpo técnico son muy claros. La primera tarea es mejorar el porcentaje de rebote ofensivo. La segunda es seguir evolucionando en el ataque estático. El Unicaja es un equipo que destruye a sus rivales cuando puede correr gracias a su defensa, pero, aunque ha mejorado notablemente con el paso de los partidos, no tiene la misma eficacia cuando se encuentra con la defensa ya plantada y un 5 contra 5.

También pone el ojo en su pizarra. «Somos un equipo de energía y comprometidos con el esfuerzo», remarcó como principales banderas de identidad e insistió: «Vamos a ver si somos capaces de crecer un poco en lo táctico».

Competitividad en Liga

Además, otro de los factores es que el nivel de la Liga Endesa ha vuelto a dar un paso adelante. «No hay más que ver cómo está la Liga. Ahora mismo veo a 5/6 equipos que se quedaron fuera del play off el año pasado que... no los veo fuera de los primeros 8. Sé que es una cosa socorrida, pero pensadlo. Es una barbaridad. Nosotros tenemos que tener claro que si repetimos lo mismo, el resultado va a ser peor, mejor no puede ser».

Así que la pretemporada empieza con mucho trabajo por hacer. Están los dos primeros títulos de septiembre y un largo camino que recorrer desde entonces. A partir de ahí, solo el tiempo dirá. Por lo pronto, este equipo ya ha demostrado que los imposibles no existen.

