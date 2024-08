Reto histórico para el Unicaja 2024/2025: 5 títulos en juego

El Unicaja 2024/2025 comenzó a trabajar este pasado fin de semana en la pista auxiliar del Palacio Martín Carpena con la mirada puesta en una temporada histórica para el club de Los Guindos, que por primera vez tendrá la opción de disputar 5 títulos oficiales.

Para cuatro de ellos ya tiene su plaza asegurada: Liga Endesa, Supercopa Endesa de Murcia, Basketball Champions League y Copa Intercontinental FIBA. A este póker de competiciones podría unirse la participación del Unicaja en la Copa del Rey de Las Palmas 2025, si es que el equipo de Ibon Navarro logra instalarse entre los 7 primeros de la clasificación al final la primera vuelta de la Fase Regular liguera.

Es la primera vez en la historia que el club verde y morado tiene ante sí una temporada tan cargada de alicientes, al juntarse una plaza en la Supercopa Endesa, algo poco habitual en las últims temporadas, con la participación inédita en la Copa Intercontinental, gracias al título logrado el pasado curso en la Basketball Champions League.

Estas son las competiciones que el Unicaja disputará a partir de septiembre en la inminente temporada 2024/2025.

Copa Intercontinental FIBA

El Unicaja se jugará el primer título de la temporada en poco más de tres semanas. Acudirá a Singapur como representante europeo tras haber ganado la BCL el pasado curso. Ha quedado encuadrado en el Grupo A junto al Petro de Luanda (Angola) y el Al-Riyadi (Líbano), a los que se enfrentará el jueves 12 y el viernes 13 de septiembre, respectivamente. Ambos encuentros serán a las 14.00 horas (horario peninsular). En función del puesto en el que quede, jugará la final, el partido por el tercer puesto y la lucha por el 5º y 6º puesto el domingo 15. En el Grupo B están el Grupo B, están el Quimsa (Argentina), el Tasmania Jackjumpers (Australia) y el NBA G League United (Norteamérica).

El Unicaja jugará la próxima Copa Intercontinental. / FIBA

Supercopa Endesa

Una semana después, ya de vuelta a España, el Unicaja peleará por el segundo título del curso. Se ha ganado el derecho a participar, por segundo año consecutivo, en la Supercopa Endesa, que de nuevo se celebrará en Murcia. Los malagueños lucharán contra Real Madrid, Barça y UCAM Murcia. El sorteo de las semifinales es este mismo jueves, con los blancos y los anfitriones como posibles rivales de los de Ibon Navarro. Se disputa del 20 al 22 de septiembre.

Liga Endesa

Es la competición que irá marcando el nivel que es capaz de ofrecer el Unicaja 2024/25. El equipo malagueño viene de ser campeón de la fase regular el pasado año, una cota difícil de igualar. Luego, en el play off por el título, se llevó la decepción de no poder alcanzar la final tras caer en semifinales, en un quinto partido jugado en el Martín Carpena, contra el UCAM Murcia. El Unicaja arranca la ACB en casa contra el Basquet Girona, el sábado 28 de septiembre a las 18.00 horas. Por delante, 34 jornadas para ganarse el derecho a jugar la Copa del Rey y buscar le mejor puesto posible de cara a jugar el play off por el título un año más.

El Unicaja celebró este pasado viernes el tradicional desayuno con los medios de comunicación. / Unicajabfotopress / M.Pozo

Basketball Champions League

El Unicaja volverá a disputar la Basketball Champions League para defender su corona de campeón lograda en la 2023/2024. En la primera fase, los de Ibon Navarro han quedado encuadrados en el Grupo B con el Filou Oostende (Bélgica), el King Szczecin (Polonia) y un rival de la fase previa todavía por confirmar. Los de verde iniciarán su andadura en la BCL 2024/25 en la pista del equipo belga, el próximo martes 1 de octubre a las 20.00 horas.

¿Copa del Rey Las Palmas 2025?

Es la quinta competición que debe jugar el Unicaja en la temporada 2024/25. Su participación aún no está garantizada, tendrá que ganárselo durante la primera vuelta de la fase regular de la Liga Endesa. Para ello debe quedar entre los siete primeros clasificados, o bien ser octavo si tiene por delante al Dreamland Gran Canaria, que actuará como anfitrión en la cita copera que se jugará en Las Palmas del 13 al 16 de febrero.