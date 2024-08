Con Alberto Díaz y Melvin Ejim, una pretemporada "casi" perfecta para Ibon Navarro

Se puede decir bien alto y bien claro: Ibon Navarro está ante una pretemporada con unas condiciones para trabajar que se puede definir como "casi" perfectas. Y es que el técnico vasco tiene a partir de este martes a 12 jugadores listos para realizar la fase de preparación. O sea, toda la plantilla confirmada hasta la fecha del primer equipo verde y morado para esta próxima temporada 2024/2025.

Tras arrancar el pasado sábado el primer entrenamiento de la pretemporada en el Palacio Martín Carpena con 10 jugadores de la primera plantilla (Kendrick Perry, Tyson Carter, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Tyler Kalinoski, Kameron Taylor, Tyson Pérez, Dylan Osetkowski, David Kravish y Yankuba Sima), desde este martes se han unido al grupo Alberto Díaz y Melvin Ejim, los dos jugadores del Unicaja que participaron en los recientes Juegos Olímpicos de Paris 2024 representando a España y Canadá, respectivamente. O sea, que Ibon Navarro podrá a partir de esta misma jornada trabajar con los 12 jugadores que a día de hoy conforman la primera plantilla del Unicaja 24/25.

Solo falta... ¿Tillie?

¿Por qué "casi" y no "perfecta"? Pues porque el Unicaja tendrá esta próxima campaña 13 jugadores en la plantilla. Ese que todavía no está a las órdenes de Ibon Navarro apunta a ser el ala-pívot frances Killian Tillie, jugador que está en proceso de pasar el reconocimiento médico para confirmar su fichaje por el club de Los Guindos. En los próximos días podría llegar ese ansiado ok médico, lo que le permitiría unirse a sus nuevos compañeros para el trabajo de pretemporada.

El equipo trabajó este martes con 12 jugadores / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Situación inédita para Ibon Navarro

La verdad es que este panorama es totalmente novedoso para Ibon Navarro desde que el entrenador vasco aterrizó en el banquillo cajista, en enero de 2022. Es la tercera pretemporada para él en Málaga, pero sin embargo la primera en la que podrá trabajar con todos sus jugadores.

El primer verano del técnico vasco en Málaga fue el de 2022. Fue aquel mercado estival en el que el Unicaja cambió radicalmente su plantilla con hasta 9 fichajes. Fue una pretemporada especialmente difícil para la puesta en marcha del equipo, que además tenía en septiembre la Fase Previa de la Basketball Champions League, en busca de una plaza para la competición continental que el equipo no se había ganado deportivamente en la pista la temporada anterior.

Ibon Navarro. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Pretemporada 2022

Aquel verano de hace dos años, Ibon casi no tuvo jugadores de la primera plantilla para trabajar las primeras semanas. Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jonathan Barreiro estaban concentrados con la selección española, que iniciaba su preparación para el Eurobasket. Melvin Ejim estaba con Canadá preparando el FIBA Americup y aunque Kendrick Perry, David Kravish y Augusto Lima sí estuvieron en el arranque de la pretemporada, solo unos días después abandonaron Málaga para incorporarse al trabajo con las selecciones de Montenegro, Bulgaria y Brasil, respectivamente.

Imagen del entrenamiento de este martes en el Carpena. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Pretemporada 2023

El verano pasado fue muy tranquilo en las oficinas de Los Guindos porque solo hubo el cambio de Darío Brizuela por Kameron Taylor, pero Ibon Navarro se encontró con mil y un problemas también para trabajar en la pretemporada. Estuvieron ausentes tres internacionales y tres jugadores más se perdieron el trabajo estival por estar lesionados. Alberto Díaz, Kendrick Perry y Melvin Ejim no se incorporaron al equipo hasta que terminó su participación con España, Montenegro y Canadá en el Mundial. Tampoco trabajó en pretemporada Augusto Lima, lesionado de larga duración y al que le faltaban todavía en ese momento cuatro meses para recuperarse. Tampoco hicieron la pretemporada por sendas lesiones Yankuba Sima y David Kravish. O sea, que Ibon Navarro no tuvo ni bases ni pívots para la fase de preparación.

Melvin Ejim, durante el entrenamiento de este martes. / Unicajab/Photoptress-Raisa Pozo

Pretemporada 2024

Este verano todo es distinto. No hay internacionales, no hay lesionados y la plantilla está al completo, con solo un integrante más que unir al grupo en las próximas horas. Lo dicho: una pretemporada "casi" perfecta para Ibon Navarro y para el Unicaja. Ojalá sirva para que el equipo vuelva a mostrar las mismas buenas sensaciones que en las dos últimas campañas.