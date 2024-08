Oficial: Killian Tillie se convierte en el jugador número 13 del Unicaja 2024/2025

Ya es oficial. Killian Tillie es nuevo jugador del Unicaja. El equipo malagueño ha cerrado a última hora de este miércoles la incorporación para la próxima temporada 2024-25 del ala-pívot francés, de 2,08 metros y 26 años, que llega a Málaga tras protagonizar una gran Liga de Verano en la NBA con los Boston Celtics, con los que ha promediado 8,4 puntos (56,3% en tiros de 2 y 41,2% en triples), 3,8 rebotes y un tapón en 17,6 minutos de juego en los 5 partidos que ha disputado.

Se trata de un ala-pívot versátil, con capacidad para jugar al poste y abrir el campo gracias a su buen lanzamiento exterior. A ello, además, añade buenas cualidades tanto para el pase como para taponar.

Jugador número 13

Desde la marcha de Augusto Lima, el club buscaba en el mercado un jugador interior, con capacidad para jugar de "4" y de "5". La primera opción fue siempre la de Olek Balcerowski, jugador del Panathinaikos con el que hubo un principio de acuerdo pendiente solo de que el jugador internacional polaco pudiera desvincularse del cuadro ateniense. Esa opción no se dio porque su entrenador, Ergin Ataman, decidió a última hora mantenerlo en el equipo al no encontrar un sustituto de garantías en el mercado estival. Curiosamente, ese sustituto parece que va a ser ahora el turco Omar Yurtseven, lo que provocará casi seguro la salida, esta vez sí, de Balcerowski que ya, sin embargo, no tiene sitio en la plantilla de un Unicaja que con Tillie suma los 13 jugadores que Ibon quiere tener en su plantilla para esta próxima temporada 2024/2025.

Jugador polivalente y talentoso

Ya desde sus inicios mostró su talento, siendo habitual en las convocatorias inferiores de Francia, con la que llegó a conquistar el Europeo Sub-16 en 2014, una competición en la que fue el MVP con 14,3 puntos, 9,6 rebotes y 22,8 de valoración. Más tarde dio el salto a Estados Unidos, donde formó parte de la Universidad de Gonzaga durante cuatro temporadas (2016-20), promediando 13,6 puntos, 5 rebotes, 1,9 asistencias y casi un tapón por encuentro en su último año en la NCAA, lo que atrajo la atención de la NBA.

En la mejor liga del mundo disputó un total de 54 partidos en las filas de los Memphis Grizzlies entre 2020 y 2022, promediando 3,2 puntos y 1,6 rebotes en 11,9 minutos de juego. Durante ese periodo también dispuso de minutos en los Memphis Hustle, equipo vinculado de la G League.

Las lesiones, su lunar

Las lesiones, sin embargo, castigaron al jugador, que estuvo dos temporadas y media sin poder competir. Una dura etapa que finalmente dejó atrás tras recuperarse y volver a un gran nivel competitivo, como demostró en la pasada Liga de Verano de la NBA, en la que fue uno de los jugadores más destacados de los Boston Celtics.

Visita a la Feria de Málaga

Killian Tillie es hermano del exjugador de la ACB Kim Tillie, que formó parte del UCAM Murcia, Baskonia y Herbalife Gran Canaria en la Liga Endesa. Esta tarde, el nuevo fichaje cajista ya estuvo, junto al resto de la plantilla, en el Cortijo de Torres, empapándose de la Feria de Málaga 2024.