Tillie: "Cada vez que me he lesionado, he vuelto más fuerte"

Killian Tillie ya ha sido presentado oficialmente como jugador del Unicaja en la mañana de este miércoles en la sala de prensa del Martín Carpena. Acompañado de Juanma Rodríguez, el jugador francés se lanzó a decir unas primeras palabras en español: "Estoy muy contento de estar en este club, en esta ciudad y con estos fans. ¡Vamos, Unicaja!". Ya en inglés, el ala-pívot galo dijo que está "muy contento de estar aquí, con los compañeros. De estar entrenado y poder pronto a empezar a jugar partidos".

Decisión de venir a Málaga

"He estado siguiendo al equipo. Mi hermano ha jugado aquí en España. Me gusta mucho el estilo de juego del equipo. Agradezco a todo el staff médico el trabajo. Me convenció mucho el trabajo que se estaba haciendo".

¿Qué puede aportar al Unicaja?

"Puedo dar diferentes cosas. Gonzaga y Memphis eran equipos que jugaban rápido, el Unicaja también. Puedo aportar tiro, defensa, cambios en defensa con diferentes jugadores".

Dos años de lesiones

"Han sido los dos años más duros de mi vida, sin poder jugar al baloncesto. Eso me ha hecho más fuerte. He aprendido que tenía que salir de eso solo. Pienso que todo este proceso me va a ayudar en un futuro. Tengo las expectativas de poder jugar 10 años más al baloncesto, ojalá sea aquí".

Conversaciones con su hermano sobre el Unicaja

"Kim ha jugado seis años en España. Me ha hablado muy bien del club, cada vez que ha jugado contra el Unicaja. Coincidió con Ibon en Baskonia. Me ha dicho es muy buen entrenador, un hombre justo. Que si lo merezco voy a jugar. Durante toda mi carrera mi hermano me ha ayudado, ahora me ha vuelto a ayudar".

Presentación de Killian Tillie. / UnicajaB/Fotopress/Mariano Pozo

¿Presión?

"Estoy encantado de jugar delante de estos aficionados. Me encanta esa presión. Me encantaría ganar la liga, para eso estoy aquí. No siento miedo por eso".

Primera experiencia profesional en Europa

"Estoy ansioso por el saque rápido. Soy francés, estoy familiarizado con el baloncesto europeo. Estoy preparado".

Dorsal 33

"Nada especial. Lo tuve en Gonzaga, no lo pude tener en Memphis porque estaba retirado por Marc Gasol. Aquí estaba libre y lo he cogido".

Mensaje para los que dudan de su estado físico

"Lo veréis. Cada vez que he estado lesionado he vuelto mejor y más fuerte. Mi objetivo es disfrutar, ayudar al equipo a ganar los máximos partidos posibles. Es un gran proyecto, no es un tema individual. Quiero formar parte del equipo. Voy a ser parte y voy a ayudar. No tengo dudas de que estaré bien".