Máxima ilusión en el Unicaja Mijas: "Podemos hacer cosas muy interesantes"

El Unicaja Mijas ha celebrado este jueves en la pista auxiliar del Carpena un Media Day donde el entrenador Javier Pérez de los Reyes ha dado a conocer sus claves de cara a la nueva temporada en Liga Femenina Challenge. El director técnico se mostró ante los medios ilusionado con las nuevas jugadoras y el estado de forma del equipo.

“Hemos utilizado los primeros entrenamientos sobre todo para para empezar a conocernos. Al final tenemos seis jugadoras que son nuevas, la mitad del equipo, por lo que utilizamos estas primeras sesiones para conocernos, ver cómo nos vemos en la pista. Que ellas mismas vayan sabiendo qué hacen una y otra y utilizarlo para aprender a estar juntas e ir cogiendo ritmo, sensaciones y aprender a estar en el campo", afirmó Pérez.

Perfiles diferentes

"Estamos contentos porque tengo dos jugadoras por posición. Sobre las nuevas incorporaciones, Alba Orios es una base diferente a Marta Ortega y nos va a ayudar mucho en la dirección; Bridget y Brianna Herlihy nos van a dar mucho físico en la pintura y nos van a ayudar a generar juego; Sofía Galerón y Celia García son tiradoras, y Cesarina Capellán es capaz de generarse el tiro desde el bote. Todas tienen perfiles muy diferentes que se complementan muy bien con Marta Ortega, Elena Moreno, Fatou Filor y Carmen Ruiz, así que estamos contentos", agradeció el entrenador.

Javier Pérez de los Reyes atiende a los medios. / Unicaja

Javier Pérez destaca por tener un estilo de juego claro, una filosofía que él mismo explica: "Nosotros vamos a intentar jugar un baloncesto de mucha responsabilidad individual. Hay que hacer defensas muy agresivas, atacar mucho a 1 contra 1, jugar con posiciones muy cortas y tirar muchos tiros".

Ilusión y compromiso

Alba Orois es una de las grandes incorporaciones del Unicaja Mijas, para esta nueva etapa se mostró confiada y agradecida por la oportunnidad: “Cuando me dijeron que el Unicaja tenía interés en mí me puse muy contenta. El Unicaja es un club que a nivel masculino ya se ha visto lo que es, pero a nivel femenino va a ir creciendo muchísimo y cuando me hablaron de venir aquí fue como un orgullo, y estoy con ganas de ver lo que somos capaces de hacer".

Tener una plantilla casi nueva no supone ningún problema para Orois, que confía en conocerse rápidamente con sus compañeras y crear un buen ambiente fuera de la pista para que se vea reflejado dentro de ella. "Una vez hagamos eso, podemos hacer cosas muy, muy interesantes", afirma segura.

Alba Orois con dos balones. / Unicaja

Máxima expectativa

Bridget Herlihy también comentó cuales son sus objetivos para este año: “Queremos ganar lo máximo que podamos, claro, pero también sé que queremos ser uno de esos equipos que corremos todo el tiempo y a mí eso es lo que me gusta hacer. Estoy emocionada de poder hacer eso".

"Como jugadora suelo hacer un poquito de todo. A mí me gusta defender a las más jugadoras grandes del otro equipo, pero también me gusta rebotear y subir el balón. Estamos muy emocionadas de poder jugar Brianna y yo juntas este año. Evidentemente nos conocemos, nos entendemos en la pista muy bien y siempre nos estamos buscando dentro de ella”, reconoce Herlihy.