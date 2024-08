Coviran Granada, segundo test de pretemporada para el Unicaja

El Unicaja vuelve a ponerse a prueba en la pretemporada. Este sábado, desde las 20.30 horas, se cita en Córdoba con el Coviran Granada para jugarse el título de la Copa Andalucía. El Palacio Vistalegre, que estará lleno a rebosar, será el escenario del segundo amistoso de los de Ibon Navarro en esta fase de preparación.

Tras una puesta de largo poco vistosa el domingo pasado en Melilla, contra el SL Benfica portugués, con derrota incluida en el I Memorial Javier Imbroda, el Unicaja tratará de mostrar esta vez una mejor imagen ante los granadinos, que vienen de ganar al Petro de Luanda en su primer test de preparación.

Tyson Pérez, durante el entrenamiento / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Alberto Díaz, baja

No podrá contar Ibon Navarro con su plantilla al completo. Alberto Díaz es baja segura para este derbi por la Copa andaluza. El base canterano tiene problemas en un hombro y deberá descansar. No jugó el otro día contra el Benfica y tampoco lo hará esta vez. No parece una lesión grave, pero algo de intranquilidad hay. A ver cómo evoluciona en los próximos días. Tampoco jugarán este partido Nihad Djedovic ni Melvin Ejim. Djedovic sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda, que también le obligó a ser baja en Melilla, aunque se espera que la próxima semana pueda volver a los entrenamientos. Por su parte, Melvin Ejim también sufre una lesión de grado 1 en el bíceps femoral y queda pendiente de evolución.

Tillie, junto a Ibon Navarro / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

¿Debutará Tillie?

La gran pregunta es: ¿se estrenará Killian Tillie con la camiseta cajista esta vez? El ala-pívot francés está entrando poco a poco en la dinámica del equipo, tras ser el último en llegar y venir de una baja de larga duración por diversos problemas físicos. Hay muchas ganas de verlo en acción y parece que Ibon Navarro le dará ya algunos minutos en esta cita cordobesa. Si juega, todas las miradas de la «marea verde» irán enfocadas hacia él, un refuerzo que ha ilusionado mucho en el club y que la afición tiene muchas ganas de ver en directo.

Kalinoski y Barreiro, en el entrenamiento de este viernes. / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Renovado Coviran Granada

Sergi García, Agustín Ubal, Gian Clavell, Iván Aurrecoechea, Amine Noua y los ex del Unicaja Rubén Guerrero y Edgar Vicedo son las nuevas caras del proyecto que lidera otra vez desde el banquillo Pablo Pin, que volverá a contar con el base Jonathan Rousselle, el escolta Scott Bamforth, el alero Elias Valtonen y el pívot Jacob Wiley como sus principales armas.

Aunque solo sea un amistoso, el partido es ya un examen importante para el equipo. Y es que estamos en una pretemporada muy especial. Distinta a cualquiera de las anteriores e ilusionante como la que más. En solo un par de semanas, el Unicaja se estará jugando en Singapur el título de la FIBA International Cup. ¡Casi nada! Y solo siete días después, estará en Murcia luchando por «engordar» un poquito más las vitrinas del hall de entrada del pabellón José María Martín Urbano con su primera Supercopa Endesa. Muchos retos y muchos alicientes a la vista, en muy poco espacio de tiempo y para los que hay que ponerse a punto a la mayor brevedad posible. Córdoba, próxima estación.