El Panathinaikos confirma el fichaje de Yurtseven y ahora le "sobra" Balcerowski

Olek Balcerowski no jugará en el Panathinaikos la próxima temporada. El club griego ha confirmado este viernes el fichaje del pívot turco Omer Yurtseven, que se une en la lista de "centers" del cuadro del trébol a Mathias Lessort y a Kostas Antetokoumpo, dejando sin sitio a Olek Balcerowski, al que su club busca ahora una salida, después de negársela hace solo seis semanas rumbo al Unicaja, con el que tenía un acuerdo cerrado para las próximas dos temporadas, con opción a una tercera.

La gestión de esta operación por parte del Panathinaikos ha sido muy dañina para los intereses del Unicaja y del propio jugador. Una vez terminó la pasada temporada, en la que Olek Balcerowski no contó para su entrenador, Ergin Ataman, el jugador polaco y el Unicaja llegaron a un acuerdo para que la carrera deportiva del polaco siguiera en el Unicaja a partir de esta inminente temporada 2024/2025. Con la intermediación de Misko Raznatovic, agente de Ataman, de Balcerowski y de Ibon Navarro, se fraguó una operación pendiente solo de que llegara la fecha marcada en el contrato del jugador para activar su salida del Pao.

Balcerowski, durante las pruebas físicas de esta misma semana con el Panathinaikos. / Panathinaikos

12 de julio: fecha clave

El pasado viernes 12 de julio, solo unas horas antes de que se cumpliera esa fecha pactada para que el Panathinaikos diera carta de libertad a Balcerowski para salir del club del trébol, Ataman dio marcha atrás de manera incomprensible e inesperada al no encontrar en el mercado un sustituto para Balcerowski. Al Pao no le salieron un par de operaciones en el mercado en aquellas fechas y, a pesar de que no contaba con Balcerowski, le mantuvo en la plantilla impidiéndole salir rumbo a Málaga, rompiéndose el acuerdo entre el internacional polaco y la entidad verde.

En el Unicaja se acogió la noticia con estupor. Estaba todo pactado, con cifras acordadas para cada uno de los años que vestiría la camiseta verde e incluso también negociadas las cláusulas de rescisión de cada uno de los próximos veranos, dependiendo si la salida era hacia la NBA o hacia otro club de Europa.

Ataman, principal culpable

Estaba claro que lo de Ataman con Balcerowski era solo algo temporal, hasta que apareciera otro jugador y pudieran ficharlo. Ahora ha llegado ese momento y el polaco ya "sobra" en Atenas. No cuentan con él, no lo quieren en la plantilla y se le busca ahora salida, pero con el Unicaja ya con 13 jugadores en su plantilla.

Y es que mientras todo estaba pasando en Atenas, en las oficinas de Los Guindos han estado a la espera. Durante más de un mes aguardó acontecimientos, pero en la víspera de iniciar la pretemporada surgió la opción de Killian Tillie para ocupar la ficha número 13 y el jugador francés ha sido el elegido por el club cajista para reforzar su róster de cara a esta próxima temporada 2024/2025.

Ibon Navarro, técnico del Unicaja. / Manuel Gavilá

Balcerowski, damnificado

Con Balcerowski muy enfadado por la situación, ahora el Panathinaikos necesita enconrar un destino para el jugador. Todo lo pactado con el Unicaja ya no vale para nada desde que el 12 de julio Ataman "rompió" con su decisión su llegada a Málaga. Hay varios equipos que se han rumoreado como posibles destinos (Paris, Baskonia, Valencia...), pero lo cierto es que el jugador sigue en la plantilla del Panathinaikos, con un año más de contrato y sin sitio para jugar.

Los aficionados cajistas se preguntan en las redes sociales si el Unicaja podría replanteárselo. Si sería económicamente viable intentar de nuevo la operación. La verdad es que la situación deportiva del proyecto verde y morado es otra respecto a la de hace un mes. Fichar a Balcerowski sería tener plantilla de 14 y con 7 interiores, entre ala-pívots y pívots. Una situación muy difícil de gestionar deportiva y económicamente hablando. Por otro lado, ante la oportunidad de mercado de un pívot de tanto nivel y encima cupo de formación, es difícil decir que no. A ver qué ocurre...

