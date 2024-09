Ibon Navarro: "No estamos como teníamos que estar por culpa de las lesiones"

Ibon Navarro se mostró satisfecho por la victoria del Unicaja en la Copa Andalucía frente al Coviran Granada, reconoció que la imagen del equipo mejoró respecto al primer amistoso frente al SL Benfica, pero también advirtió varios aspectos que todavía tienen que mejorar a menos de dos semanas para que arranque la competición oficial, con la disputa en Singapur de la Copa Intercontinental FIBA

Valoración de la Copa Andalucía

"En la primera parte tuvimos mucho acierto desde la línea de 3 puntos. Estábamos con porcentajes de por encima del 70% en tiros de 3 y de 60 en tiros de 2. Creo que en el primer cuarto estuvimos muy bien, en el segundo empezamos bien a nivel de concentración, luego hay que analizar nuestros quintetos, con ausencia de manejadores, el debut de Tillie por primera vez en el campo, muchos minutos de Manu... Tuvimos quintetos más normales y otros de supervivencia. Hicimos cosas mejor que en el primer partido y otras que hay que mirar: falta de concentración, pérdidas ni forzadas y faltas de comunicación. Estos son los tres debes del equipo en Córdoba, sobre todo a nivel defensivo".

Brotes verdes respecto al primer amistoso

"Sí hemos mejorado. Hay que ser justos. No era fácil jugar en aquella cancha. En Córdoba estaba mejor el parque y hemos podido jugar un partido más seguro, por decirlo de alguna manera. Es la segunda semana y se nota, a pesar de los problemas, porque tenemos tres jugadores fuera y es muy difícil poder entrenar y jugar como queremos hacer durante el año. Digamos que fue un partido de supervivencia, que está bien porque hemos ganado y estamos contentos".

Momentos del partido amistoso entre el Unicaja y el Coviran Granada, que ha tenido lugar este sábado en Córdoba. El encuentro ha permitido disputar el título de la Copa Andalucía / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Debut de Killian Tillie

"Estoy contento con el debut de Tillie. Entrenando lo hemos puesto siempre con Osetkowski porque creemos que es una pareja versátil y que puede dar muchos problemas a los rivales. Ha estado acertado, se ha quitado la costra ya de que quería jugar. Ya lo ha hecho. A partir de aquí, ganar seguridad, seguir con su trabajo individual, que es lo que le tiene que mantener sano y ya como uno más, poco a poco".

Killian Tillie, en su debut. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Copa Intercontinental

"No estamos donde querríamos estar porque las tres lesiones lo condicionan todo. Tenemos tres lesionados con dos jugadores exteriores y un interior que puede jugar también por fuera, por lo que tenemos una carencia de rotación exterior muy alta. No tenemos manejadores porque solo tenemos a Perry y a Carter, pero nos faltan Alberto y Djedovic. Y esto es un problema. En Córdoba, cuando Granada presionó los pases de salida de contraataque, sufrimos mucho. Tenemos este problema. Estoy contento por dónde estamos en la situación que estamos, pero no es dónde teníamos que estar, pero todo viene condicionado por las tres lesiones".

El Unicaja jugará la Copa Intercontinental en Singapur. / FIBA

Tyson Pérez

"Le va a costar un poquito más. Su forma de jugar es pura energía, pero aquí a veces tiene que utilizar más la cabeza. Es verdad que entra en un equipo en el que hay sistemas que sus compañeros llevan jugando dos años y a él le cuesta todavía entrar en eso. Tiene que seguir trabajando. Creo que estuvo mejor en Melilla que en Córdoba, pero creo que es positivo porque va sumando".

Tyson Pérez, durante un entrenamiento / Unicajab/Photopress-Raisa Pozo

Objetivos para el Costa del Sol

"Tenemos que mejorar el control de las pérdidas, hay que cuidar el balón, pero nos faltan manejadores por las lesiones y es normal que tengamos ese problema. También hay que mejorar la comunicación del equipo en defensa, algo que hacemos bien en los entrenos, pero que en Córdoba no hicimos bien. También ir metiendo en dinámica a Tillie y Tyson Pérez y también recuperar las mejores sensaciones de Kameron Taylor, que está un poquito incómodo, pero es normal. Estamos en pretemporada y se nota los jugadores que han trabajado más y los que han trabajado un poco menos".