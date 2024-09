Juanma Rodríguez, sobre Balcerowski: "El club no podía dejar pasar esta oportunidad"

Juanma Rodríguez es uno de los grandes protagonistas de las últimas horas en el Unicaja. El director deportivo ha vuelto a dar un salto de calidad al equipo en un movimiento exprés, pero de mucha altura. Así que este miércoles pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga para hacer balance de lo ocurrido en los últimos días, lo que supone contar con Olek Balcerowski y todas las consecuencias de tener una plantilla de 14 jugadores.

Fichaje de contrarreloj

"Mi enhorabuena no. Desde la propiedad, el banco y la fundación bancaria, el consejo de administración, presidente, gerente, entrenador y el propio Olek, que siempre ha manifestado su deseo de venir. Ha sido un trabajo de equipo. Lo teníamos encarrilado, pero no se pudo dar en distintas ocasiones. Ha surgido la posibilidad. Hemos considerado en el club que es un fichaje de presente y futuro, estratégico. Hemos tenido la suerte de concretar la operación".

Proceso

"Las circunstancias cambian. Ha habido un debate interno y hemos considerado que era un fichaje importante para el club por muchísimas razones. Tenemos pendiente determinadas cuestiones, un par de jugadores que vienen de lesiones largas o encadenar varias lesiones. Después de meditarlo bien y tener la oportunidad, primero lo hablamos con el entrenador y entendió que es un fichaje de club, un proyecto importante. Lo ha entendido perfectamente. Lo que el miércoles parecía que no podía ser, se dieron circunstancia el fin de semana que nos animaron. Se quedaba libre. A partir de ahí, ojalá tengamos ese problema de tener todo el año 14 jugadores. Es muy complicado porque hay una situación pendiente y lesiones".

Plantilla de 14

"No recuerdo el haber empezado con 14. Esto ha cambiado mucho. Hay muchísimos más partidos. El poder acudir al mercado una vez empiece una competición es extremadamente más difícil. Hay jugadores en mercado asiáticos, antes era más fácil traer jugadores americanos. Existen multitud de fórmulas ahora, es más difícil que den el salto a Europa como era costumbre. Eso y nuestras circunstancias nos han llevado a una plantilla de 14 para estar tranquilos todo el año, y gestionar a todos esos jugadores, que el equipo no se resienta".

Aumento de nivel

"En el vestuario ha sentado sensacional. Tiene mucho potencial Balcerowski y aumenta el nivel de la plantilla. Cuando era jugador, yo quería tener a los mejores jugadores porque esto va de ganar. Sabemos que con el tiempo, la rutina y llevar mucho juntos podría indicar que a lo mejor hubiera cierto acomodo. Ahora, teniendo a 14, se eleva la competitividad de la plantilla. El que quiera sus minutos tendrá que demostrarlo. Todos quieren ganar, tener las mejores armas a su disposición. Creo que con esta plantilla estamos dando un aviso de que va a ser muy difícil jugar, el nivel de exigencia está ahí. Si quieren jugar más, habrá que estar a un buen nivel. Eso solo beneficia al equipo y al club".

Ibon Navarro afronta el reto de gestionar una plantilla de 14 jugadores. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Postura de Ibon Navarro

"Su preocupación es el tener un número elevado de jugadores, complica la gestión de minutos y más en baloncesto que solo juegan 5. Los jugadores quieren jugar 30 minutos. Lo hablamos como hablamos todo, con naturalidad y tranquilidad. El club no podía dejar pasar esta oportunidad. Lo que fuese ahora un problema de gestión, a la larga se iba a alegrar. Condición de cupo, juventud, margen de mejora, otra dimensión en el '5'... Ibon está encantado de tener a Balcerowski y de tener esta plantilla".

¿Cierre del mercado?

"Hay que estar en mercado, no sabes lo que va a pasar en los entrenamientos. Afortunadamente, con esta plantilla estamos tranquilos. Vamos a tener buen fondo de armario con 7 jugadores exteriores y 7 interiores. La versatilidad da una tranquilidad tremenda, pero siempre hay que estar atentos. Ya no es solo por una operación inmediata, sino que de cara al futuro. Seguimos teniendo una buena base, pero hay que estar atentísimos. En la primera semana de entrenamientos tuvimos tres lesiones cuando en dos años no habíamos tenido casi. Tiene que ser algo muy gordo y grave para ir al mercado".

Incorporación de Balcerowski

"Está perfectamente en forma. Nos dicen que ha entrenado a un grandísimo nivel. Va a llegar el miércoles por la noche a Málaga, el jueves pasará reconocimiento médico. Veremos para el sábado lo que el entrenador dice. Estará a su disposición para cuando considere Ibon. Estará para Singapur, ya lo digo todo. Lo incorporarán lo antes posible al equipo para que conozca los sistemas. Está en una gran condición".

Proyecto de futuro

"24 años, lo hemos firmado por 3 años, va a ir hacia arriba. Hay que tener en cuenta que viene de un año sin jugar. Tiene unas ganas de comerse el balón tremendas, pero hay que tener paciencia. Sabemos el potencial que tiene. No solo es un fichaje de presente, también de futuro. Quizás nos faltaba un perfil así. Es bastante inteligente, conoce el juego y tiene el tamaño que tiene. Muy contentos nosotros y él muy contento de venir a aquí, de haber apostado por nosotros. Creo que es un paso importante para relanzar su carrera".