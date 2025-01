Los retos del Unicaja para 2025: Copa del Rey, Liga, Supercopa de Málaga, BCL y... ¿Copa Intercontinental?

Este jueves 2 de enero, en Murcia, el Unicaja jugará su primer partido oficial del año 2025 recientemente estrenado. Será la primera cita de un equipo verde que ha cerrado un 2024 inolvidable, en el que conquistó tres títulos y que afronta el nuevo año con muchos retos y con el hambre competitiva intacta para seguir creciendo como grupo y como club.

En principio, el Unicaja luchará en este nuevo año por cuatro títulos, que podrían ser incluso hasta cinco. Y es que además de la Copa del Rey de Gran Canaria, para la que ya está virtualmente clasificado, la Liga Endesa, la Basketball Champions League y la Supercopa Endesa de septiembre, que se jugará en el Palacio Martín Carpena, el equipo cajista podría jugar también la Copa Intercontinental de Singapur, si es que repite como campeón de la Champions del baloncesto FIBA el próximo mes de mayo en una Final Four que todavía no tiene sede oficial y que podría ser en Turquía.

El buen momento que vive el equipo, segundo de la clasificación de la Liga Endesa, y que ha sido campeón de su grupo europeo en la primera fase de la BCL le coloca en el camino ideal para aspirar a sumar algún título más este año a su palmarés, aunque no será fácil porque hay muchos aspirantes y la rivalidad es máxima en todas las competiciones.

Ibon Navarro porta el título de la Supercopa Endesa. / ACBPHOTO

Liga Endesa

Ganar la Liga Endesa es el reto más difícil que hay por delante. El club de Los Guindos solo lo ha hecho una vez en toda su historia, en 2006. El curso pasado fue capaz de acabar primero la Fase Regular, pero después cedió en semifinales contra el UCAM, lo que da prueba de lo duro que es no solo ganarla, sino incluso estar en la gran final. Valencia, Real Madrid y Barça también quieren esta Liga Endesa 24/25 y solo habrá premio para uno. El objetivo del Unicaja debe ser llegar a mayo en la mejor disposición posible para pelear por lo que pueda... o por lo que le dejen. Volver a semifinales sería un gran resultado, aunque seguro que la plantilla verde y morada, al menos a fecha de 1 de enero de 2025, no se conforma solo con eso.

Copa del Rey Gran Canaria

Este próximo mes de febrero, la Copa del Rey se jugará en Las Palmas. La posición liguera del Unicaja, a 4 jornadas para el corte copero, hace pensar que los de Ibon Navarro lleguen al sorteo de emparejamientos como cabeza de serie, lo que les permitiría esquivar a Valencia y Real Madrid, que también apuntan a estar en el bombo de los favoritos. Habrá que ver cuál es el cuadro que les toca a los cajistas y, sobre todo, cómo llega el equipo a esa cita del 13 de febrero en el Gran Canaria Arena. A un partido, este Unicaja ha demostrado que es capaz de ganar a cualquier equipo. ¿Por qué no?

La Copa del Rey 2025 será en Las Palmas. / ACBPhoto

Basketball Champions League

La competición europea parece el objetivo más asequible de los que están en juego. Evidentemente, no será fácil revalidar el título logrado el pasado 2024 en Belgrado, pero el Unicaja es uno de los máximos favoritos, por no decir que el rival a batir por todos los demás. ¡Ojo! que para lo asequible que suele ser el camino en esta competición para el Unicaja hasta el cruce de cuartos de final, esta vez el grupo del Round of 16 parece que va a traer muchas curvas con Rytas, ya seguro, y la posible presencia de los turcos del Manisa y del Galatasaray.

El Unicaja quiere estar en la próxima Final Four de la BCL. / BCL

Supercopa Endesa

El próximo mes de septiembre el baloncesto ACB arrancará la temporada con la disputa de la Supercopa de Málaga. El Unicaja tratará de acabar con la leyenda negra que tiene con el Carpena cuando ejerce de anfitrión en una gran competición nacional o internacional. Revalidar el título logrado en la última Supercopa de Murcia sería una locura, sobre todo por hacerlo, por fin, delante de su gente y sin tener que ir después al aeropuerto a recibir a los campeones.

¿Copa Intercontinental?

La quinta competición que podría disputar el Unicaja en este 2025 es la Copa Intercontinental de Singapur. Los de Ibon Navarro volverán a optar a este título si ganan la Final Four de la BCL del próximo mes de mayo. El Unicaja ya representó a Europa el pasado septiembre en la cita intercontinental, logrando además el título. Ojalá la próxima temporada arranque oficialmente para los verdes en la otra parte del mundo, sería una buena noticia.

¿La Liga? ¿La Copa? ¿La BCL? ¿La Supercopa? ¿La Intercontinental? Ojalá llegue algún título en este 2025. Hay equipo para soñar...

Suscríbete para seguir leyendo