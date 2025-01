Ibon Navarro: "UCAM nunca se va del partido, hemos encontrado soluciones"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras ganar al UCAM Murcia y conseguir la clasificación matemática a la Copa del Rey. El entrenador del Unicaja felicitó a su equipo por el logro conseguido, destacó la figura de Tyson Carter y valoró muy positivamente la fortaleza del equipo en los momentos en los que los de Sito Alonso se crecieron buscando la remontada.

Balance del partido

"Felicitar al equipo por una victoria muy importante que nos clasifica para la Copa, por la importancia y la dificultad que tiene el partido. Incluso con una diferencia importante en el marcador, UCAM Murcia no se va nunca del partido a nivel de pelear, de trabajar y de luchar. Ha habido un momento complicado cuando han bajado de los 10 puntos después de la defensa de cambios. Hemos encontrado soluciones, hemos encontrado a un Tyson Carter bastante inspirado. Hemos sobrevivido no al mejor porcentaje de tiros de tres, pero hemos encontrado otras maneras de pisar pintura, de generar buenos tiros. Al final, a pesar de algunas pérdidas no forzadas, es una victoria importante para nosotros en un partido muy difícil. Venir a Murcia siempre es complicado, ellos pelean por entrar en la Copa".

Piezas importantes del Murcia

"Hay jugadores que han podido estar más o menos acertados, pero es difícil sacar a esos jugadores porque siguen trabajando, haciendo las cosas bien. Nosotros hemos venido a jugar al baloncesto, no se ha salido nadie del partido".