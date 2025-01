Marco Spissu, el "fichaje" más raro de la historia del Unicaja

El 28 de julio de 2021, el Unicaja anunció de forma oficial el fichaje de Marco Spissu. Una apuesta del entonces técnico cajista, Fotis Katsikaris, que llegaba al Unicaja para hacer pareja con Alberto Díaz en la dirección de juego del equipo cajista. El club de Los Guindos pujó por el base italiano contra muchos equipos europeos. Sus 13 puntos y 5 asistencias de media la temporada anterior en el Sassari italiano avalaban su incorporación en Málaga. Parecía un buen refuerzo, pero de repente...

Fichaje "interruptus"

Es complicado todavía hoy explicar aquel episodio de la historia cajista. ¿Qué pasó aquellos días? ¿Por qué nunca llegó Spissu a jugar con el Unicaja? ¿Qué vieron los médicos en su reconocimiento? ¿Por qué este fichaje acabó en los tribunales?...

La única realidad es que el examen médico previo a su incorporación a la pretemporada cajista frustró su fichaje. Los médicos del Unicaja vieron algo raro. “En vista de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas, los servicios médicos del club han determinado que el jugador no es apto para formar parte de la plantilla del Unicaja, y, por tanto, su contrato no podrá entrar en vigor al incumplirse la condición de superación del reconocimiento médico. El club ha comunicado al jugador y a su club de origen, el Dinamo Sassari, esta circunstancia y que, lamentando mucho la situación y deseándole una pronta recuperación, Spissu no puede incorporarse a la disciplina de nuestro equipo.”, indicó en un comunicado el Unicaja.

Spissu, durante el "famoso" reconocimiento médico. / Unicaja

El director médico del Hospital Quirón, Miguel Marcos, explicó al día siguiente: "la lesión existía, viene de antes de su llegada y los resultados de la exploración y las pruebas la confirman". Según se filtró en aquellos días, el "problema" detectado al italiano era una artrosis precoz en las caderas, una complicación conocida como choque femoroacetabular y por ello se desestimó su incorporación al proyecto cajista 2021/2022.

Decisión obligada

Es evidente que si los médicos no dan el "ok", haber mantenido el fichaje de Spissu en el Unicaja habría sido un evidente riesgo. Pero lo cierto es que desde entonces, el base italiano ha jugado con normalidad durante todas estas últimas temporadas en sus respectivos equipos y también en la selección italiana, en la que se ha consolidado como uno de sus principales directores de juego.

Unics, Venezia y Casademont Zaragoza

Tras el "no fichaje" por el Unicaja, el Unics Kazán ruso decidió apostar por Spissu. Firmó el mismo verano del 2021 teniendo un papel digno a las órdenes de Perasovic hasta que estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 5,1 puntos; 2,6 asistencias y 6,7 de valoración fueron sus promedios en Euroliga. Después de un gran Eurobasket con Italia, recaló en el ambicioso proyecto de Reyer Venezia, en el que coincidió con el ahora pívot del Unicaja Yankuba Sima. Tras dos temporadas en el equipo veneciano, el pasado verano se incorporó al Casademont Zaragoza, club con el que está firmando una gran temporada en su estreno en la Liga Endesa: 9.7 puntos, 4.9 asistencias, 2.4 rebotes y 13.1 de valoración, en 23:25 minutos de media por partido.

Este sábado, a las 20.45 horas, Spissu pisará ¡por fin! el Martín Carpena, verá de cerca a la "marea verde" y sabrá lo que es jugar al baloncesto en Málaga. Será su primera vez después de aquel verano de 2021 en el que pudo haber sido... pero no fue.

Por cierto, si alguien se está preguntando quién fue el fichaje que llegó después de frustrarse lo de Spissu por el Unicaja, la respuesta es de amargo recuerdo: Norris Cole. Eso sí, el siguiente en la lista fue Kendrick Perry. Así que, visto lo visto, ni tan mal.

