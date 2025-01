Ibon Navarro: "Hemos hecho a nivel defensivo uno de los mejores partidos que recuerdo"

Ibon Navarro se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo ante el Casademont Zaragoza. Una victoria que permitirá al equipo luchar las dos últimas jornadas de la primera vuelta por acabar en lo más alto de la clasificación.

Valoración del partido

«Felicitar al equipo por la victoria. Más que por la victoria, por cómo se ha conseguido. Creo que hemos hecho un trabajo a nivel defensivo muy bueno, de los mejores de esta temporada. Casademont Zaragoza venía promediando más de 90 puntos en los últimos partidos. Creo que hemos estado muy bien, evidentemente con errores, porque no existe el partido en perfecto, pero hemos hecho un partido realmente de los mejores que recuerdo yo este año a nivel defensivo. Así que, bueno, felicitar al equipo por el partido, por el trabajo que han hecho y, nada, a seguir. 48 horas después del partido en Murcia, llegando aquí a las cuatro de la mañana, que el equipo haya hecho el esfuerzo que ha hecho hoy...».

Control

«Yo creo que ha habido muchos momentos en los que teníamos el partido a punto de poder romperlo y hemos enlazado dos, tres errores… Alguna pérdida, alguna mala decisión, algún rebote que no cogemos… Bueno, ha sido así hasta el comienzo del último cuarto. Hemos comenzado con muy buena energía, creo que ahí David y Tyson nos han dado un plus para poder enganchar dos o tres situaciones de buenas defensas y poder correr y anotar. Ahí ya, por fin, sí que hemos podido romper el partido. A pesar de estos momentos que hemos tenido, el equipo no se ha venido abajo y ha ido trabajando y la verdad es que muy contento con eso».

Margen de mejora

«Estamos con jugadores que todavía no están en su mejor momento, pero claro, con el trabajo que han hecho atrás… Como Tyler, por ejemplo, tampoco les vas a pedir que encima metan. Pero yo creo que ahora mismo podemos sacar un poquito más de rédito al trabajo que estamos haciendo en el rebote ofensivo, que hemos mejorado mucho en el último mes. Y meter algo más, que estamos con porcentajes bajos. Siempre es difícil mantener a todos los jugadores ahí en la línea, sobre la cuerda, de que te puedan ayudar, pero ahora mismo tenemos la sensación de que sí, de que están. Entonces, yo creo que el siguiente paso es que haya jugadores que recuperen un poquito más la chispa y que metan algo más, que vuelvan a sus números. Pero tranquilizarme no, es un poco lo que esperábamos ya la última semana de diciembre, primera de enero, recuperar buenas sensaciones».

Vuelta de Djedovic

«Pues no lo sé. Está mejor. En las últimas pruebas no me han dicho nada, tiene ahí todavía la cicatriz, no está todavía, estará blanda todavía, digamos, y no vamos a correr ningún riesgo. Entonces, a ver si se va recuperando esta semana. Si vemos la opción de meterle en Bilbao, bueno, lo estudiaremos. Y si no, pues para el siguiente partido a ver si lo podemos meter».

Kalinoski y Osetkowski, al terminar el partido. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Casademont Zaragoza

«¿Cómo lo voy a ver? Un equipo que falla una canasta para ganar en Gran Canaria, que gana el Barcelona, que está metiendo más de 95 puntos... Lo veo muy bien, creo que están jugando un baloncesto superatractivo. No hay más que ver cómo está el Príncipe Felipe todos los días, un equipo muy peligroso. Han perdido en Tenerife por un detalle, han perdido en Gran Canaria por un detalle. Hoy han competido aquí. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo defensivo, pero si no lo haces, te ganan. Cuando todo el mundo pensaba que la baja de Dubljevic era muy importante, ha aparecido Spissu, que está en un momento increíble. El impacto de Bango en la liga es absoluto. Les veo muy bien y yo creo que se van a meter en la Copa».

Semana tranquila sin partido

«Lo primero que tenemos que hacer es recuperarnos un poco de esto. Aunque hayáis visto esto, en 48 horas dos partidos, como el que fue el de Murcia, que ya lo visteis, y el de hoy, que creo que el equipo ha hecho un esfuerzo atrás tremendo. Nos tenemos que recuperar un poquito. A ver si podemos ir trabajando con el tema de Djedovic, ir ajustando cosas. Bueno, nos gustaría tener partido entre semana porque es más fácil también gestionar la plantilla teniendo dos partidos por semana, pero es lo que hay. Pero si tuviéramos que jugar partido entre semana, mala señal sería. Así que estamos mejor como estamos».

Renovación de Kendrick Perry

«Bueno, esto da para un buen rato, ¿no?. Creo que Kendrick es un jugador que, más allá de lo que es como jugador y de lo que hace en la cancha, yo creo que a nivel de carisma, de identificación con el club, de química de equipo, de compañero. A nivel de muchas cosas, es muy importante. Yo creo que este tipo de jugadores es muy importante tenerlos tan cerca en un equipo y tan comprometidos con la idea de un club. Creo que es muy positivo para él. Ha encontrado un muy buen sitio en Málaga. Después de tantos años de aquí para allá, ha encontrado un sitio donde él se encuentra a gusto, rinde como en ningún sitio como jugador. El club ha encontrado un jugador, que vamos a decir, que ya va de la mano con Alberto. Ya no es Alberto el estandarte, con la bandera todo el día y todo el mundo detrás. Ha encontrado a alguien que, además, comparte posición con él. Es junto con Alberto, la imagen icónica del club y creo que es muy positivo para el crecimiento a medio largo plazo del club».