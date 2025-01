¿Qué tiene que hacer el Unicaja para ser cabeza de serie en la Copa del Rey de Gran Canaria 2025?

A dos jornadas para que acabe la primera vuelta de la Liga Endesa y se haga efectivo el corte de la Copa del Rey, son muchos los alicientes que todavía están en juego. El Unicaja, afortunadamente, tiene los deberes hechos porque es uno de los 4 equipos que ya tiene asegurada su presencia matemáticamente en Las Palmas, pero todavía puede hacerlo como uno de los cuatro cabezas de serie e incluso en calidad de líder, tras las primeras 17 jornadas ligueras.

Clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 15. / ACB

Clasificación

En total son seis equipos los que se jugarán en las últimas dos jornadas esas 4 plazas del bombo de los mejores de cara al sorteo copero. Y es que tras la disputa de la jornada de este fin de semana, el Valencia y el Unicaja comparten liderato, con un balance de 12-3 para ambos. Tercero es La Laguna Tenerife, con 11-4, mientras que Joventut y Dreamland Gran Canaria, ambos con 10-5, son cuarto y quinto, respectivamente. ¡Ojo! porque el Real Madrid, a pesar de tener en la tabla 9 triunfos, tiene dos partidos menos jugados, por lo que los blancos están en la lucha directa también por acceder al sorteo copero como uno de los 4 mejores de la clasificación.

Las cuentas para ser cabeza de serie

Los dos partidos que le restan por jugar al Unicaja hasta el corte copero serán ante el Bilbao Basket, la próxima semana, a domicilio, en choque correspondiente a la jornada 16, y frente al Valencia Basket, el siguiente fin de semana, en un enfrentamiento de la jornada 17 en el Palacio Martín Carpena que apunta a que será decisivo para saber quién acaba en lo más alto de la clasificación al cerrarse la primera vuelta.

La verdad es que el Unicaja tiene en su mano acabar entre los 4 mejores la primera vuelta. Le bastará con sumar un triunfo más en estas dos jornadas. En ese caso tendría 13 victorias, por lo que sería inalcanzable para Joventut y para Dreamland (los dos ahora con 10 y que aspiran como máximo a 12). Es más, perdiendo los dos partidos, el Unicaja también podría acabar entre los 4 primeros, aunque en este caso ya dependería de los resultados de badaloneses y de canarios, además de entrar en juego el average, que hay que recordar que es el factor diferencial para dilucidar las posiciones entre los equipos que tienen el mismo número de victorias y de derrotas durante la primera vuelta.

Gran victoria, como siempre coral, del Unicaja. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Liderato también en juego

Si el Unicaja gana el próximo sábado en su visita liguera a Bilbao, además de asegurarse ya ser cabeza de serie, tendrá en su mano terminar la primera vuelta en la primera plaza de la clasificación. Todo se decidirá, en ese caso, en el Unicaja-Valencia Basket de la última jornada de esta primera vuelta. Acabar líder en la jornada 17 tiene el premio de jugar los cuartos de final de la Copa del Rey de Gran Canaria el primer día, el jueves 13, lo que dará opción a tener un día de descanso antes de encarar las semifinales y la hipotética final.

Objetivo con premio

A pesar de que Ibon Navarro siempre evita considerar como una "ventaja" el ser cabeza de serie en el sorteo, lo cierto es que la historia no le da la razón en este caso al técnico cajista. El Unicaja ganó la Copa del Rey de Badalona 2023 sin ser cabeza de serie y teniendo un cuadro criminal. Es verdad. Y ese es el argumento en el que basa Ibon Navarro su teoría, pero eso no es nada habitual. Al contrario, es una excepción. La Copa casi siempre la gana uno de los equipos que está en el bombo de los cabezas de serie e incluso el finalista suele ser también otro de los 4 primeros de la clasificación, cuando se hace el corte en la jornada 17.

No tiene debate posible que evitar a Valencia Basket, a Real Madrid o a cualquier otro equipo que esté en la parte más alta de la clasificación en el cruce de cuartos de final de la cita de Gran Canaria es una ventaja. Está claro que si toca el Barça, que si definitivamente se mete en la Copa lo hará en el otro bombo, el de los equipos clasificados entre el 5 y el 8 de la Liga, sería un rival igual de complicado que cualquiera de los cabezas de serie, pero eso no quita que estar en el bombo con los mejores, algo que tiene en su mano el Unicaja, sería un plus para afrontar la Copa.

