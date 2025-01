Alberto Díaz recupera la sonrisa

Alberto Díaz está de vuelta. El jugador malagueño firmó el pasado sábado ante el Casademont Zaragoza un partido muy completo, uno de los mejores de lo que va de temporada. Al base canterano le costó mucho arrancar este curso, pero ya es fundamental otra vez en la rotación de Ibon Navarro y de un Unicaja con la flecha hacia arriba.

Rol protagonista

Contra el equipo maño, su aparición en la pista resultó fundamental. En el plan del partido ideado en la pizarra del técnico cajista había un asterisco sobre la defensa a realizar sobre Marco Spissu. El director de juego italiano del equipo aragonés es una de las claves de la buena temporada que está realizando este curso el Casademont Zaragoza, con opciones serias de colarse en la Copa del Rey de Gran Canaria 2025. Ibon sabía que anular a Spissu sería anular el juego ofensivo y el orden del equipo rival.

Alberto fue el encargado de llevar a cabo esa misión. El base internacional del Unicaja anuló con su defensa a Spissu y con el motor del Zaragoza «gripado», el juego del Casademont no fue tan fluido como en otros partidos. Fue, sin duda, una de las claves de la victoria del sábado frente a los de Porfi Fisac, la número 12 en lo que va de Liga Endesa para los de verde y morado.

Alberto secó a Spissu en el partido del pasado sábado / ACBPhoto-Mariano Pozo

Pero el buen partido de Alberto no se quedó solo en esa defensa al que fuera jugador del Unicaja solo por unos días el verano de 2021. El pelirrojo jugó 19.31 minutos, en los que solo anotó 3 puntos (1/3 en triples), pero repartió 5 asistencias, robó un balón y se fue hasta los 12 créditos de valoración.

No puede pasar tampoco inadvertido su +/-, que fue de +16, el mejor de todo el equipo en este partido contra el Zaragoza. Es decir, que con Alberto en pista el Unicaja ganó al Zaragoza por 16 puntos de diferencia.

Inicio de temporada con problemas

El buen momento de Alberto coincide con su evidente mejora física en este tramo de la temporada, tras un arranque de curso muy difícil, en el que fue baja cuatro de las seis primeras jornadas ligueras.

Alberto se produjo una lesión en el aductor de su pierna izquierda en la visita europea a Oostende del 1 de octubre. Parecía una cuestión muscular a priori con poca relevancia, pero la verdad es que cortó su ritmo y le impidió estar al nivel de sus compañeros cuando regresó a las canchas.

Alberto lanza a canasta durante un entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Alberto ya venía de un verano complicado en el que no tuvo casi descanso por su participación con la Selección Española en los Juegos Olímpicos de París. Regresó de Francia para incorporarse urgentemente a la pretemporada del Unicaja, que en la primera quincena de septiembre viajó a Singapur para jugar la Copa Intercontinental. Después, también sin descanso, viaje a Murcia para jugar la Supercopa e inmediatamente después, iniciar ya la Liga 24/25.

Paciencia durante la lesión

Tanta acumulación de esfuerzos, viajes, entrenamientos y partidos en el cuerpo de Alberto le pasó factura. Por eso, cuando llegó la lesión, el propio Ibon Navarro explicó que se iba a tener mucha paciencia con la recuperación de Alberto. «Alberto es una baja importante para nosotros. Tiene un problema en el aductor. No sabemos cuánto tiempo va a estar fuera», aseguró el técnico, al tiempo que explicó que con una plantilla de 14 jugadores no habría prisa por recuperar a Alberto hasta que no tuviera todas las garantías de estar en condiciones.

Llega lo bueno

Afortunadamente, todos esos problemas son ahora historia. Alberto está a un gran nivel y esa es una gran noticia para el jugador, para Ibon Navarro y para un Unicaja que sigue sumando recursos humanos justo ahora que la temporada entra en su momento clave con la Copa del Rey, la segunda fase de la BCL y la segunda vuelta de la Liga Endesa asomando ya por el horizonte.

