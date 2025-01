Un mes sin Nihad Djedovic

¿Cuándo volverá Nihad Djedovic de su lesión? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta, un mes después de que el jugador del Unicaja se lesionara, el pasado 2 de diciembre, en el partido de la Basketball Champions League que el Unicaja jugó en la pista del Filou Oostende belga. El jugador balcánico trata de recuperarse desde entonces de una lesión en el sóleo de su pierna izquierda que está costando solucionar más de la cuenta.

Inoportuna lesión

Nunca es buen momento para que llegue una lesión, pero en el caso de Djedovic fue especialmente inoportuna porque el jugador formado en la cantera del Barça estaba en un gran momento de forma. De hecho, en ese partido continental contra el Filou Oostende, el último que ha podido jugar hasta la fecha, fue el mejor del equipo, con 13 puntos y 17 de valoración.

Nihad Djedovic, con su maleta, antes de iniciar un viaje. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Desde entonces, Djedovic se ha perdido siete partidos del equipo verde. No jugó los choques de Liga Endesa contra Real Madrid, Gran Canaria, Baskonia, Breogán, UCAM Murcia y Casademont Zaragoza, además de la última jornada de la liguilla continental de la primera fase de la Champions de la FIBA frente al King Szczecin de Polonia. Una racha en la que el equipo ha sumado 5 victorias y dos derrotas, la de la visita al WiZink Center y la sufrida contra el "Granca" en el Carpena.

Ibon, tranquilo

De momento, no hay fecha para su regreso a las pistas. Con Djedovic se va casi al día. Monotorizando su evolución y sin ponerse plazos. El propio Ibon Navarro lo explicó el pasado sábado, tras el triunfo liguero del equipo contra el Zaragoza: "Vamos a ir con cuidado, tranquilos y sin forzar mucho, para que cuando regrese vuelva bien; que esté tranquilo y no tengamos una preocupación de que pueda recaer. No sé cuándo volverá. Si digo dos semanas, igual me equivoco. Vamos a ir con mucho cuidado. Sobre todo que él esté tranquilo y regrese cuando esté plenamente recuperado", comentó el entrenador del Unicaja este pasado fin de semana en la sala de prensa.

Ibon Navarro saluda a Nihad Djedovic. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Cambio de roles

La ausencia prolongada de Djedovic ha provocado en los últimos partidos algunos cambios en el "plan de Ibon". Al faltar una rotación exterior, el principal cambio ha sido que Melvin Ejim ha pasado a jugar de alero. El canadiense había disputado la mayor parte de sus minutos de "4" hasta la lesión de "Djedo", pero ahora su función es echar una mano con más presencia en el perímetro, evitando una saturación de minutos de Jonathan Barreiro y Kameron Taylor en el "3".

Bilbao, próxima estación

El Unicaja visita el próximo sábado al Surne Bilbao Basket, en partido de la penúltima jornada de la Liga Endesa. ¿Estará Djedovic? Parece que lo tiene complicado, a juzgar por las últimas palabras de Ibon Navarro. No se le puede dar por descartado porque quedan muchos días por delante, pero es muy improbable que sea uno de los 12 que se vistan el sábado en el Bilbao Arena.

