Alberto Díaz: "Lucharemos por la Liga, nos hace mucha ilusión"

El capitán de Unicaja, Alberto Díaz, repasó este miércoles en los micrófonos de Deportes Cope Málaga la actualidad del Unicaja, a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta de la Liga Endesa y con el equipo luchando con el Valencia Basket por el liderato de la clasificación. El momento del equipo, su estado de forma tras la lesión y la ilusión que tiene la plantilla de poder pelear por ganar la segunda Liga Endesa para Unicaja fueron algunos de los temas de los que habló el capitán verde y morado.

Navidad de muchos partidos y poco descanso

"Para nosotros no ha sido tanta Navidad, hemos estado bastante enfocados en este calendario, que además es un momento muy importante porque se juntan muchos partidos de la Liga, porque la clasificación está muy apretada y creo que el equipo ha estado muy bien, ha estado muy metido a pesar de estas fechas. Creo que aunque sea duro, lo hemos llevado bien y ahora mismo estamos muy satisfechos".

Alberto Díaz sonríe, junto a Kameron Taylor, en un entrenamiento del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Semana sin BCL

"Casi todos los jugadores lo que prefieren es competir, la competición. Nosotros que estamos acostumbrados a jugar partidos entre semanas, una semana quizás nos hace un poquito largo".

Balance primera vuelta

"Creo que hemos hecho un inicio de temporada muy bueno. Ha sido muy exitoso. Así que estamos bien. Era el objetivo que nos habíamos planteado. Estamos todos muy igualados, hay muy pocas victorias de diferencia, el nivel es brutal y a un partido cualquiera puede ganar. En esta liga no hay un claro favorito. Así que es cierto que los grandes transatlánticos, ahora mismo, no están como otros años. Así que creo que también está para remarcar el nivel de la liga y el nivel que está el equipo".

Exigencia

"Soy consciente de lo bien que estamos y de lo que estoy disfrutando personalmente en este momento. Así que yo creo que eso es algo bueno, es algo que todos queríamos, tener esa exigencia de codearnos en los primeros puestos. Este tipo de presión es bienvenida, porque significa que se está haciendo un buen trabajo y no es de una temporada solo, sino que ya llevamos arrastrando un par de temporadas a este nivel y esa exigencia también se tiene que notar fuera".

Alberto Díaz marca una jugada / FIBA

¿Se puede pelear por ganar la Liga Endesa?

"Sí podemos ganar la Liga, soy consciente y es algo que me ilusiona mucho, que creo que es algo muy especial, porque la Liga es quizá lo más bonito que queda, que a todos los aficionados es la que más ilusión les hace y se luchará por ello. Hay un equipo brutal, hay un cuerpo técnico brutal, el club estaba apostando por todos y bueno, pelearemos, intentaremos que esta que se resiste sea la vencida.

Lesiones

"Yo estoy muy bien, cada vez me siento mucho mejor en la pista, que era lo que me faltaba, un poquito de sensación. Creo que ya que estoy cogiendo mi nivel, así que muy contento, sin dolores, así que bueno, que ahora mismo estoy ya despegando. Se hace duro cuando hay problemas físicos porque uno no tiene continuidad, porque no se encuentra al 100%, o no me siento como me sentía antes. Es cierto que cuando vas con el gancho un poco en el cuello, te frustras un poco, te desesperas, pero ahora creo que las Navidades me han venido muy bien para coger ese tono, para seguir mejorando y ahora sí que me siento yo".

Próximo partido en Bilbao

"Cada equipo es muy peligroso y en Bilbao es una pista muy dura, que conozco bien. Ellos son fuertes en casa y sí es cierto que va a ser un partido muy complicado y también tengo el gusto de poder ver a Zoki Dragic y a Rubén Domínguez, que son personas maravillosas y tengo ganas de enfrentarme contra ellos. Estuve allí tres meses jugando cedido, fue muy bonito, pero es cierto que fueron unos momentos duros para el club. Eso te hace madurar, te hace valorar muchas cosas y siempre he estado agradecido por la oportunidad que me dieron, pero es verdad que fueron tres meses complicados".

Alberto Díaz celebra la victoria en el Buesa Arena. / ACBPhoto

Juego coral del Unicaja

"La exigencia que hay en este equipo es brutal, no hay minutos para todos y todos se merecen muchos más minutos de lo que tienen. Pero es cierto que cuando uno no tiene ese feeling, ya no solo físicamente, sino de partido, hay otros compañeros que tienen un nivel tan alto que tienen que estar ahí y eso sí que quizás con otros años sí que hemos dado ese paso de calidad en el grupo, que hace que como no estés al 100%, pues no puedas aportar al equipo como aporta otro compañero".

Renovación de Perry

"Todavía no ha invitado por su renovación, pero lo hará, lo hará. Él es una persona que paga sus deudas, así que estamos a la espera de que haga algo. Es una persona excepcional, que me ayuda dentro y fuera de la pista, a mí y al equipo. Y bueno, que haya renovado es una alegría para todos, así que queda Kendrick para rato".