La pelea por la Copa del Rey a los ojos del Unicaja: "La clasificación no miente"

A la Liga Endesa le quedan nueve días de muchas emociones con el final de la primera vuelta. Quedan dos jornadas para decidir qué ocho equipos disputarán del 13 al 16 de febrero la Copa del Rey en Gran Canaria. ¿Llegará el Unicaja como líder o solo como cabeza de serie? ¿Se quedará el Barça fuera por primera vez en 59 años? ¿Baskonia? ¿Zaragoza y Manresa? Muchas preguntas que tendrán la respuesta el próximo 19 de enero.

Ser cabeza de serie

Las miras del equipo cajista están puestas en sellar una de esas primeras cuatro plazas que le permitan estar en el bombo de los mejores. Sin embargo, "muy poca" trascendencia le da el vitoriano. "Le doy importancia a ganar el partido, a sumar una victoria más de cara al siguiente objetivo que es quedar lo más arriba posible de cara al play off, pero, aunque no me creáis, no le doy ninguna importancia a ser cabeza de serie en la Copa y a las pruebas me remito", aseguró en rueda de prensa.

El Unicaja puede ser este fin de semana cabeza de serie de la Copa. / ACBPHOTO

Lo cierto es que al Unicaja le ha ido mejor históricamente sin serlo. La prueba está en los últimos años. Los malagueños entraron como quinto clasificado a la edición de 2023 en Badalona, donde se hicieron con aquel título de ensueño. En 2024, más allá de la maldición de defender el trono en el Carpena, entraron por el lado de los favoritos y el final quedó escrito en los cuartos.

Cuatro equipos para dos plazas

Eso sí, bendito problema tiene el Unicaja en comparación a otros. Casademont Zaragoza, BAXI Manresa, Barça y Baskonia -aunque las matemáticas aún dan opciones a Bilbao y UCAM- se juegan las dos últimas plazas de la Copa, con los de Joan Peñarroya y Pablo Laso fuera de Gran Canaria en estos momentos.

Así lo analizó el entrenador cajista en rueda de prensa: "Yo sí que creo que, al final, la clasificación no miente. Los ocho equipos que se clasifiquen para la Copa habrán sido los ocho mejores equipos de la primera vuelta. Los que no entren entre los ocho, estando Gran Canaria como anfitrión dentro de esos ocho, será que no se lo han merecido. Es cierto que estamos hablando de una competición para la que queda un mes, que pueden cambiar los estados de forma de los equipos, que puede haber incorporaciones... Los equipos que hagan méritos para clasificarse a la Copa será porque se lo merecen. ¿Que pueden entrar a última hora equipos como Barça o Baskonia? Pues será porque se lo han merecido. Si no, Zaragoza o Manresa. No podemos pensar que los que no se clasifiquen van a ser peores que los que se van a clasificar. Por nombre pueden impactar unos más que otros, por prestigio, pero si no se clasifican será porque no se lo han merecido".

Play-in de la BCL

Además, Ibon Navarro también pasó revista del play-in de la Basketball Champions League que el Unicaja sigue como espectador. Por el momento, Galatasaray y Manisa vencen en sus respectivas eliminatorias: "No me sorprendió demasiado la victoria de Galatasaray, es mejor equipo, pasarán. Me sorprendió hasta cierto punto los dos últimos minutos de Manisa. El Chemnitz juega así a campo abierto, con poco control porque no les interesa. A veces pasan estas cosas, que te remontan esa diferencia en dos minutos. Ese cruce puede estar más abierto. El Galatasaray tiene que cerrarlo aún", analizó.