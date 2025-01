Ibon Navarro: "No podemos equivocarnos, Bilbao va a ser realmente difícil"

Ibon Navarro compareció este viernes en rueda de prensa para analizar el Bilbao Basket-Unicaja de la jornada 16 de la Liga Endesa. El técnico cajista dio pistas sobre la posible vuelta de Djedovic, valoró el estado de forma de la plantilla, pero rápidamente puso el foco en el equipo de Jaume Ponsarnau: "No podemos equivocarnos, Bilbao va a ser realmente difícil".

Estado de la plantilla

"Hemos hecho una primera parte de la semana muy buena a nivel de volumen de trabajo en vistas de medio plazo. Ayer y hoy hemos bajado un poquito para llegar con buenas sensaciones al sábado, sin problemas más allá de alguna pequeña molestia de Killian Tillie. Los demás están bien. A Djedovic la semana que viene van a hacerle otra prueba. Si todo va bien, esperemos que la semana siguiente pueda ya poco a poco incorporarse al equipo, si esa prueba sale bien".

Tillie ha tenido molestias a lo largo de la semana. / UNICAJABFOTOPRESS

Picos de forma

"Las cosas no son como antes, que se hablaba de picos. Tienes que estar bien todos los días. Por cómo empezamos la temporada, teníamos que intentar sacrificar volumen de trabajo de base a nivel físico por estar mejor a nivel de baloncesto. Ese es el motivo por el que en septiembre podíamos estar por encima de los demás. A nivel físico, han llegado noviembre y diciembre, y lo pagamos. No es una cuestión de calcular para la tercera semana de febrero. Hemos intentado subir volumen para recuperar ese trabajo de base, nos ha supuesto un bajón de frescura a nivel general y ahora nos estamos recuperando, volviendo a un nivel normal. Este trabajo está afrontado para jugar una competición de tres días con tres partidos, estar preparados si pasa, que estaremos listos. Si más adelante hay que jugar un play off, que estemos preparados. Es cuestión de medio y largo plazo, es una inversión que hay que hacer ahora. Si no estamos bien de aquí a febrero, igual el entrenador no llega. Es recuperarnos de un trabajo que no hicimos en pretemporada".

Bilbao Basket

"Un equipo que tiene 6 victorias y 9 derrotas, y solo tiene un average negativo de 10 puntos... Es una cosa bastante llamativa. Es un equipo que compite muy muy bien, especialmente en casa. Es un equipo que ha disputado y ha perdido dos prórrogas en partidos que tenía para sacarlos. Cuando un equipo está en esa dinámica, pues lo normal es que tenga un bache anímico, ha sumado problemas físicos. Una de las grandes virtudes de Ponsarnau es recuperar a sus equipos a niel mental. Han ganado tres de los últimos cuatro, en Tenerife hacen un gran partido muchos minutos. Es un equipo que es, más allá del nivel táctico, muy competitivo. Lo que se trata es de que no nos equivoquemos. Han tenido un problema con Harald Frey, que estaba jugando increíble. No sé si llegará Kristian Kullamae, parece que también Tomasz Gielo tiene algún problema... Vamos a ver si conseguimos hacer el esfuerzo de no pensar que van a ser menos fuerte de lo que son por esas bajas. En este tipo de equipos hay jugadores que dan pasos adelante en esta situación. Seguro que van a aparecer jugadores que lo van a hacer muy bien, en casa están muy arropados. Hay que estar preparados, concentrados porque el partido va a ser realmente difícil".

Bajas del Bilbao

"Nos hace tener menos matices a nivel defensa. Frey es un jugador que les estaba dando mucho, que generaba en situaciones particulares, le estábamos preparando mucha atención. Gielo conoce la Liga, yo lo conozco, bien, tiene una mano muy buena. Si está Kullamae, les va a ayudar. Hay que ver quién acompaña a Pantzar en el '1'. Van a hacer cosas que no hemos visto. Las bajas son importantes a nivel de preparación de partido. Gielo les da cosas con un peso táctico importante y Frey estaba muy bien".

Mejoras del Unicaja

"Había un tema importante en el rebote de ataque y hemos mejorado mucho en el último mes. El equipo ha hecho un trabajo de mentalidad muy bueno. Hay cosas en las que el año pasado estábamos mejor, sobre todo a nivel defensivo, también los porcentajes de tiro. Creo que va ligado de la frescura física, subirán, es cuestión de tiempo. Las cosas que le pedimos al equipo las está haciendo muy bien. Estamos muy contentos".