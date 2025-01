Ibon Navarro: "Es bonito que el partido por el liderato de la Liga sea entre Unicaja y Valencia Basket"

Ibon Navarro compareció en la sala de prensa del Bilbao Arena feliz por el triunfo de su equipo, aunque vio algunas sombras, sobre todo en ese último cuarto en el que la reacción de los locales casi le cuesta al Unicaja la victoria final.

Valoración del partido

«Bueno, creo que hemos hecho durante 30 minutos un partido bastante serio, sufriendo en el rebote, con malos porcentajes de tiro libre, igual que suena Bilbao Basket. Pero bueno, creo que llevando un buen control del rebote. El segundo cuarto con, no sé si han sido 12 o 14 tiros libres que ha hecho Bilbao Basket. El tercer cuarto hemos tenido buenos momentos, hemos cogido otra vez una buena diferencia. Y el último cuarto, evidentemente, no me ha gustado».

«Creo que hemos tenido que ganar el partido otra vez, pero tampoco me sorprende. Ya habíamos avisado que es un equipo que compite siempre. Y cuando se han visto con el partido ya muy cuesta arriba. Han empezado a meterle tiros difíciles. Nos han generado problemas. Jones se ha abierto la esquina, que nos ha castigado. Teníamos un poco, demasiados jugadores un poco fuera de partido. Creo que el mérito del equipo ha sido ganar un partido que por un momento parece que estaba con una tendencia clara de que Bilbao Basket iba a remontar».

Reacción Bilbao Basket

«Dentro del partido hubo muchos partidos. Creo que ahí nosotros estábamos haciéndoles sentir incómodos. Cuando tú te ves en casa con tu gente y te ves 20 abajo, también es verdad que, bueno, una de las cosas que te puede pasar es que te sueltas. Y que pierdas ya la presión de tener que anotar, de tener que jugar bien porque ya el partido tienes perdido. Y ahí empiezas a meter canastas difíciles, eso te da energía a nivel defensivo, puedes correr alguna vez. Tú empiezas a perder balones, empiezas a encontrar desequilibrios en tu balance defensivo... Bueno, el baloncesto tiene estas cosas, que todo puede cambiar en nada. Y hoy lo ha hecho. Hemos ejecutado bien la salida del tiempo muerto y creo que lo hemos hecho una buena defensa atrás para cerrar el aro a pesar de que han cogido tres rebotes y ganar el partido. Hemos tenido que ganar dos veces a Surne Bilbao Basket. Veremos lo que nos ha pasado, pero también tiene un punto de mérito lo que ha hecho Surne Bilbao Basket para volver al partido en el último cuarto».

Ni Barça ni Real Madrid líderes

«Este año lo de ser cabeza de serie puede ir bastante envenenado. Ya lo veremos. Creo que es bonito que el último partido sea entre Valencia Basket y Unicaja por el liderato. Valencia está haciendo una temporada espectacular y creo que ha batido el récord de los últimos 18 años de anotación en la primera parte con 67 y ha acabado 120 y no sé cuánto… Bueno, yo creo que es bonito que ya no solo el primero y el segundo no sean en Madrid y Barcelona, sino que seguramente el mejor baloncesto a día de hoy no lo juega en equipos de secciones. Estamos hablando de Tenerife, Gran Canaria, Valencia, Unicaja. Yo creo que son los equipos que mejor están jugando esta primera vuelta, eso es positivo. Pero, bueno, sabemos el peaje que tiene jugar la Euroliga y el desgaste que tiene para esos equipos jugar la Euroliga y que a veces no les da, es normal. Pero esto es muy largo y ya sabemos que cuando acaba la Euroliga estos equipos se centran en la Liga y ahí es más difícil cogerlos, ¿no? Pero yo creo que es bonito, ojalá que sea un partido bonito, pero es un poco anecdótico. Porque ser cabeza de serie a día de hoy, con lo que te puede entrar detrás… Está todo muy abierto y a un partido puede pasar cualquier cosa, como hemos visto hoy».