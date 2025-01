Un Unicaja con dos caras suma y sigue en Bilbao (81-86)

El Unicaja se jugará el próximo sábado, en el Martín Carpena, frente al Valencia Basket, el liderato de la Liga Endesa de mitad de temporada. Este sábado, con su victoria 81-86 en Bilbao, se terminó de ganar ese privilegio, que tendrá el premio (para el vencedor de ese duelo del próximo fin de semana) de disfrutar de un día de descanso durante la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Gran Canaria.

Cabezas de serie en la Copa de Gran Canaria

La victoria en la pista del Surne Bilbao coloca a los cajistas con un balance de 13-3 y les permitirá afrontar el sorteo de emparejamientos de la Copa de Las Palmas en el bombo 1, el de los 4 primeros de la clasificación. Estar ese día que se reparta la suerte copera con los mejores no es garantía de nada para la cita del k.o, es verdad, pero evitar a Real Madrid y a Valencia en los cuartos de final del torneo copero en el Gran Canaria Arena parece un alivio, por mucho que Ibon Navarro no piense lo mismo y diga que le da igual ser cabeza de serie o no.

Fue un partido raro. Estuvo dominado y pareció sentenciado con el 50-70 del último minuto del tercer cuarto. Pero se dejó ir el equipo en los 10 minutos finales y casi le cuesta un disgusto. Al final hubo que picar piedra y tuvo que aparecer Kendrick Perry para ganar por "segunda vez" a los "hombres de negro".

El Unicaja ganó en el Bilbao Arena. / ACBPhoto

30 minutos muy serios

Volvió el Unicaja a mostrar sus galones durante los 30 primeros minutos, aunque es verdad que dejó algunas dudas en ese tramo final. Son humanos y es normal algún bajón, pero este partido debe de servir como aprendizaje para que no vuelva a ocurrir. Esta vez, contra un equipo rival más top, a lo mejor... Honores, desde luego, al Surne Bilbao Basket porque creyeron en una remontada que parecía imposible y que los vascos rozaron hasta el minuto final.

Primer cuarto

El intercambio de canastas marcó los minutos iniciales del partido. Baloncesto de ida y vuelta en un arranque de tanteo con los dos equipos en fase de vigilancia al rival. Las rotaciones dieron mayor rédito a los verdes. Perry aportó velocidad y Sima el primer triple de su carrera deportiva para que el equipo de Ibon Navarro alcanzara el final del primer cuarto con +5, 23-28.

Sima celebra su triple, el primero de su carrera deportiva en la Liga Endesa. / ACBPhoto

Apretó la defensa cajista en los siguientes minutos. El Bilbao Basket sufrió y el Unicaja lo aprovechó para irse de 12, 25-37. Buenos minutos de Kravish y de Kameron Taylor, los últimos dos jugadores del "12" cajista en salir a la pista.

El Unicaja no frenó su intensidad. Siguió y siguió y siguió apretando al rival. El Bilbao sobrevivió en el partido a base de tiros libres y al descanso se llegó con 37-47. Pareció poca esa ventaja de 10 puntos tras 20 minutos en los que el Unicaja fue mucho mejor que su rival.

Segundo tiempo

Un 2-10 de salida puso al Unicaja en órbita. En un abrir y cerrar de ojos, +18, 39-57 y la sensación de partido controlado por mucho que hubiera 17 minutos por jugarse. Se gustó el Unicaja. El equipo corrió y se lo pasó pipa ante un Surne Bilbao arrasado en esa fase del partido. Los de Los Guindos entraron en el último cuarto con todo el trabajo hecho: 53-70. ¿O no?...

Ibon Navarro paró el partido después de un 7-0 en los minutos iniciales del último periodo que llegó a ser un 10-0, 63-70. Fue el inicio de la desconexión que hizo incluso peligrar la victoria. El Bilbao fue reduciendo su desventaja a base de canastas sin fallo de Jones y de De Ridder. A 1.35 se colocaron solo a 1, 78-79. Ibon mandó a los suyos al rincón de pensar y el equipo reaccionó al tiempo muerto del vasco con una canasta de Osetkowski, un robo de Kameron Taylor y un triplazo de Perry, después de una circulación de balón perfecta: 78-84, con 50 segundos por delante. Ya no hubo más dudas. Al final, 81-86. Objetivo cumplido.

El Unicaja sufrió hasta el último minuto. / ACBPhoto

Cuenta atrás para el Unicaja-Valencia Basket

Arranca desde ahora mismo la cuenta atrás hacia las 20.45 horas del próximo sábado 18. Será con otra semana sin partido intersemanal para los verdes, que tienen los deberes hechos en la BCL y que no arrancarán la segunda fase de la competición FIBA hasta la última semana de este enero. El equipo preparará desde el lunes su "finalísima" contra el Valencia Basket. Un partidazo que se jugará en un Carpena a reventar y que unirá a los dos mejores equipos del baloncesto español en esta primera vuelta de la Liga Endesa. ¡Casi nada!