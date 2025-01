Unicaja-Manisa, primera jornada del Round of 16 de la BCL

El Unicaja ya sabe quién será su rival en la primera jornada del Round of 16 de la Basketball Champions League, que arrancará la última semana del presente mes de enero. El Manisa turco ganó 84-87 este martes en la pista del NINERS Chemnitz y dejó sentenciada su eliminatoria del play in contra los alemanes con un 2-0, tras la victoria también de los otomanos la semana pasada, en el primer partido del cruce.

Tridente del Manisa: Lee, Besson y White Jr

Los mejores del Manisa en Alemania fueron Saben Lee, autor de 28 puntos, a los que añadió 4 asistencias y 4 rebotes; el francés Hugo Besson, con 16 puntos y también destacó Fabian White Jr, que firmó un doble-doble con 16 puntos y 10 rebotes.

De esta manera, el Manisa de Saben Lee, uno de los jugadores más mediáticos de la competición, se clasifica para el Grupo J de la segunda fase continental, en la que ya tenían su plaza asegurada desde la primera fase el Unicaja y el Rytas Vilnius de Lituania.

El Manisa visitará el Carpena el miércoles 29 de enero en la primera jornada del Round of 16. El partido arrancará a las 20.30 horas y será el primero de una liguilla de 6 jornadas tras la que los dos primeros se clasificarán para el play off de cuartos de final previo a la disputa de la Final Four, para la que todavía no hay sede oficial.

Saint-Quentin-Galatasaray, este miércoles

El Galatasaray turco, con 1-0 a favor en su cruce contra el Saint-Quentin francés, tendrá este miércoles la opción de certificar también su pase al Grupo J en la otra eliminatoria que afecta directamente al futuro continental del Unicaja en la Basketball Champions League.

Los de Estambul fueron muy superiores a su rival en la primera entrega de la eliminatoria el martes pasado. Este miércoles, a partir de las 20 horas, el cruce tendrá su segundo capítulo, esta vez en cancha gala. Si gana el Galatasaray, el Grupo J del Round of 16 estará ya completo. Si vencen los franceses, la próxima semana se jugará el tercer partido de desempate, en la cancha del Galatasaray.

Calendario del Round of 16

Jornada 1: UNICAJA-Manisa (miércoles 29 de enero, 20.30 horas).

Jornada 2: UNICAJA-Rytas Vilnius (martes 4 de febrero, 20.30 horas).

Jornada 3: Galatasaray/Saint-Quentin-UNICAJA (miércoles 5 de marzo, horario por confirmar).

Jornada 4: UNICAJA-Galatasaray/Saint-Quentin (martes 11 de marzo, 20.30 horas).

Jornada 5: Manisa-UNICAJA (martes 18 de marzo, 18 horas).

Jornada 6: Rytas Vilnius-UNICAJA (martes 25 de marzo, 18.30 horas).