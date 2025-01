Ibon Navarro, sobre su renovación: "Estoy muy agradecido, quiero dejar un legado en Unicaja"

Después de hacerse oficial su renovación hasta 2027 con el Unicaja, le llegó el momento de hablar a Ibon Navarro en rueda de prensa. Este sábado llega el Valencia Basket al Martín Carpena, pero fue inevitable pasar antes por su extensión de contrato. "Agradecido" por el esfuerzo del club y por la "fe" en el grupo.

El vitoriano se mostró muy "contento" e incluso "sorprendido" porque "no esperaba que el club se moviese tan rápido con un año de contrato. Antonio me explicó la idea de empezar el proyecto de Antonio, Juanma y yo, y veía con romanticismo que acabásemos los tres. Estoy muy contento y feliz de estar hasta junio de 2027, me tendréis que soportar. Agradecido de poder seguir trabajando con Antonio y Juanma. Cuando un entrenador está cinco años en un club, habla mejor del club, del staff y de los jugadores que del entrenador. Agradezco especialmente al staff, ellos son los culpables de que el trabajo esté saliendo como está saliendo, incluso aunque no estuviera saliendo así. Nosotros estamos en la línea de creer mucho en lo que estamos haciendo, generar un legado de cómo se trabaja en Unicaja dentro y fuera de la cancha. Hemos recuperado el espíritu del Carpena".

Cinco años en el Unicaja

Agradeció constantemente el esfuerzo del club porque, desde la era de Joan Plaza, ningún entrenador se había asentado en el banquillo de Los Guindos de la forma que ahora lo ha hecho Ibon Navarro: "No es habitual la fe de un club en el trabajo de un grupo. Me siento un privilegiado de estar aquí, hacer el trabajo que estamos haciendo, asentando todo independientemente de los resultados. Es una rara avis, pero habla muy bien del club, del proyecto que se inició en 2022 y espero que se asegure hasta 2027 como mínimo".

Proyecto a medio plazo

De hecho, Ibon Navarro ya tiene a tres cuartos de la plantilla confirmada hasta 2027. "Ha sido una de las patas desde el principio, darle continuidad al bloque y no cambiar 7 u 8 jugadores cada año. No genera ni arraigo ni orgullo de pertenencia. Tuvimos la suerte de acertar con el grupo", a lo que añadió: "Es importante el esfuerzo que ha hecho el club en este mercado en el que faltan jugadores, habla de una fe en el proyecto que no es habitual".

Ibon Navarro ya es el entrenador con más títulos en el Unicaja. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Ideas de futuro

Y en ese famoso plan, ¿qué depara el futuro? "No creo que me sintiera mejor entrenador en Euroliga ni me siento peor no estándolo. Tengo la suerte de haber caído en un sitio con medios, me quiero demostrar que no es casualidad que haya salido bien", sentenció Ibon Navarro.

A partir de ahí, el Unicaja y su entrenador tienen muy claro cuál debe ser el camino: "Creo que muchas veces puede parecer que es ensayo/error y que en el primer ensayo hemos acertado, no es así. El reto es hacer que, evidentemente, quien venga después, que sepa a dónde viene y que sepa cómo se han hecho las cosas. Una de las mejores cosas que puede dejar un entrenador es dejar un estilo, una filosofía, una cultura de club. Ese es el reto. Van a seguir cambiando jugadores, no muchos afortunadamente. Es demostrar que el sistema es válido con cualquier jugador dentro de determinados perfiles", concluyó.