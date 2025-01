Javier Pérez de los Reyes: "El Unicaja Mijas se merece todo el apoyo del mundo"

El Unicaja un fin de semana muy especial en su historia. Llega al Carpena una auténtica batalla por el liderato ante el Valencia Basket, pero antes, desde las 17.15 horas, regresa al Palacio el Unicaja Mijas por segunda vez. Así que el club quiso que Javier Pérez de los Reyes, entrenador del equipo femenino, también compareciera ante los medios para hablar en la previa del encuentro frente al Melilla Ciudad del Deporte La Salle.

Regreso al Carpena

"Nos hace mucha ilusión que el club que tenga esta inciativa y nos dé la oportunidad como el año pasado, es algo muy bonito que queremos disfrutar. Con toda la ilusión del mundo, con muchísimas ganas del partido".

Equipo de play off

"La verdad es que contento con cómo va la temporada. Estamos donde queríamos al principio. Ya habíamos hablado de competir mejor y meternos en esa parte alta de la clasificación. Ganando en casa, sufriendo un poquito más fuera de casa, ese es ahora la tarea pendiete. Contentos y con ganas de poder dar un paso adelante en esta segunda vuelta que empieza ahora".

Trabajo mental

"Sobre todo gestionando los nervios. Es cierto que el año pasado estuvimos más nerviosas por ser la primera vez. Para las malagueñas ya es la segunda, las de fuera tienen un poco más de experiencia. Los nervios son grandes, tenemos que gestionarlos porque la tensión es mayor que el resto de las semanas. La ilusión va a ganar esos nervios, seguro que lo haremos lo mejor que sepamos".

Mensaje a la 'marea verde'

"Animo a todo el mundo a venir porque el baloncesto femenino se lo merece, ellas trabajan duro para tener oportunidades, paraque la gente le vaya a ver. Está en auge en Málaga, también a nivel nacional, y se merecen todo el apoyo del mundo. Tenemos un juego divertido, corremos, intentamos jugar de forma muy física. Al final, somos Unicaja y todo el apoyo que tengamos de la afición, de los que van a ver el masculino después, con nosotras se pueden sentir identificadas. También representamos a Málaga y al Unicaja de la mejor manera que sabemos".

Estado físico

"Marta Ortega ya ha vuelto, va a jugar sin ningún problema. El equipo llega bien, están todas para jugar. En diciembre tuvimos muchos partidos en poco tiempo por la DANA en Valencia y en Málaga, nos pasó factura. Ahora estamos entrenando todas, llegamos bien al partido".

Planes de futuro

"Creo que lo que el club siempre ha transmitido que el objetivo es ir dando pasos poco a poco, no tener prisa, pero cada año ir mejorando. Este año estamos en play off, el objetivo es conseguirlo. Ojalá que en no mucho, en un breve período, vayamos hacia arriba. Lo importante es ir poco a poco, ir con las niñas de la cantera de Málaga poco a poco".

Melilla La Salle

"Mellilla es un equipo que está jugando muy bien. A lo mejor a nivel individual no hay ninguna jugadora que destaque mucho, pero juegan rápido. La clave es imponer el ritmo y frenar las canastas fáciles de ellas. Si controlamos bien las pérdidas y la defensa a campo abierto, tendremos muchas opciones".