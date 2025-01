Los problemas en el '3' del Unicaja y los secretos de un Valencia de Euroliga

Ibon Navarro pasó este viernes por la rueda de prensa para, además de hablar sobre su renovación hasta 2027, analizar el mejor partido que se puede ver en estos momentos en la Liga Endesa: Unicaja-Valencia Basket. Un duelo que va a centrar "muchos ojos baloncestísticos de Europa" y que decide al líder de la ACB al cierre de la primera vuelta.

Problemas con los aleros

"La semana ha ido muy bien. Desde el principio se nota que es un partido muy bonito para los jugadores, muchos ojos baloncestísticos de Europa están mirando al Carpena. Son dos equipos empatados en ACB en las dos primeras posiciones. Es un estilo con muchas similitudes. La baja de Jonathan es importante. Vamos a enfrentarnos a un equipo con una posición de '3' con mucho tamaño. La participación de Melvin y Jonathan era fundamental. No vamos a tener Jonathan, tampoco a Djedovic, que es un jugador duro y muy listo. Tendremos que buscar otras alternativas, supondría mover a muchos jugadores de su rol. Intentaremos hacerles daños a ellos".

Partido por el liderato

"No creo que se vaya a juzgar ni a Unicaja ni a Valencia por el resultado. Es una trayectoria sólida que no ofrece demasiados debates. Puede pasar cualquier cosa, te puedes esperar cualquier partido. Puede haber muchas posesiones e igual no es así. Es un partido muy interesante porque tenemos muchas similitudes. Valencia tiene un proyecto de Euroliga por prestigio de jugadores y prestigio de entrenador. No es casualidad que esté encabezando la Liga, que tenga el mejor más/menos que recuerdo en muchos años, la superioridad física con la que se imponen a los rivales. Van 15 abajo y son capaces de ganar persistiendo en su idea. Va a ser un partido muy bonito".

Barreiro será una baja importante ante el Valencia Basket. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Similitudes en el juego

"Sería una gran sorpresa que ellos varíen el plan. Si les va bien, no hay que tocarlo. Es un equipo que ataca en 6 segundos a campo abierto, tiene muchos tiradores con confianza por fuera. Los manejadores penetran. Atacan los cinco el rebote, defienden a todo campo. Eso es Valencia Basket, puede haber matices, pero eso es Valencia. Tú no puedes renunciar a tus básicos. Ninguno de los equipos va a renunciar a su identidad de ser físicos. No espero grandes ases bajo la manga. Lo que hace peligroso al Valencia es su identidad. Es lo que más me preocupa. No habrá sorpresas en ese aspecto".

La Copa busca líder

"Sé que parece claro que tener un día de descanso puede ser bueno, pero hay que ganar primero. No sabemos aún ni el rival de cuartos. La parte mala es que si pierdes, ni te has enterado que has estado en la Copa del Rey. He ganado como asistente jugando de viernes a domingo. Tienes que ir, jugar tres partidos buenos y salir campeón. Nunca ha sido un factor diferencial jugar el jueves. El Madrid y el Barça no han ganado por jugar el jueves, sino por ser mejores".

Batalla de 40 minutos

"El aspecto mental es importante, hacen un 8-0 en 40 segundos. Tenemos que estar preparados en el campo y en la grada. Va a pasar lo del 8-0 y varias veces. Tenemos que mostrar una dureza mental muy grande, picar piedra y tener nuestras opciones. El control de campo abierto y defender pronto es importante. Su porcentaje de tres es importante, pero no decisivo en las victorias. El rebote es la madre de todos los partidos".

Fortalezas del Valencia

"Las bajas de Barreiro y Djedovic me preocupan por la posición de '3'. Tenemos un déficit de jugadores, hay que igualar su físico. Recuerdo el partido del año pasado aquí, no pudimos parar a Ojeleye. Los pequeños manejadores, lo fácil que pisan pintura, la capacidad anotadora de Montero, Badio. Vamos a ver si está Sestina, que tiene un porcentaje de tres espectacular. Los '5' se pueden abrir, después ofrece otras cosas Brimah. Es un equipo que tiene muchas cosas. Lo del '3' es por número de jugadores, son dos bajas exteriores. Es un problema ante un partido con una exigencia tan grande en la línea exterior. Son bajas muy importantes para nosotros".

Unicaja Mijas en el Carpena

"Es la segunda vez que se hace y con muchísimo acierto. Hay que ir a ver al Unicaja Mijas porque es muy divertido. Es un baloncesto muy atractivo. Da igual si es masculino o femenino, es baloncesto. A veces estás cansado, solo hacen correr. Recomiendo a todo el mundo que venga a verlo porque se van a enganchar seguro".