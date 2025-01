Ibon: "El equipo ha hecho una exhibición de fortaleza mental"

Ibon Navarro dio un valor enorme a la victoria que consiguió el Unicaja este sábado en el Martín Carpena frente al Valencia Basket. "Es un mérito tremendo", dijo el entrenador cajista en la rueda de prensa posterior al choque. "Hemos ganado un muy buen Valencia Basket", apuntó

Análisis del partido

"Felicitar al equipo por la victoria, es de un mérito tremendo. Nos sobreponemos a la lesión de Melvin. Estábamos haciendo muchas cosas para competir con ellos. En cuanto hemos tenido algo más de acierto, hemos tenido opciones de ganar el partido. Así ha sido. El equipo ha hecho una exhibición de fortaleza mental. No nos hemos desenganchado del partido. Hemos corrido, reboteado. Hemos competido físicamente pese a las bajas. Necesitábamos ese acierto para poder ganar. Hay un dato que habla mucho de la mentalidad del equipo: 11 rebotes de equipo.

Mérito de la victoria

"Con Puerto y Ojeleye, era para tener a Barreiro y Melvin 35 minutos. Hemos tenido rotación con Dylan y Tyson. El Valencia te exige en cada tiro correr atrás. Hemos hecho un esfuerzo tremendo. Nos costaba volver, es normal. El equipo ha hecho un esfuerzo descomunal"

Gran rival

"Han jugado increíble, el Valencia de toda la temporada. Agresivos, alegres. Te exigen los 40 minutos. El mérito es responder a esa exigencia, con los problemas que nos hemos encontrado. Hemos ganado a un muy buen Valencia Basket. Lo ha podido ganar cualquiera. Se ha decidido todo en una buena defensa, un rebote... Detalles. No sé si es fácil encontrar un equipo que juegue como Valencia".

Valentía de los jugadores

"Los jugadores tienen que tomar decisiones, ser valientes. Habla muy bien de su carácter y su espíritu competitivo. Hay que transmitirles confianza. el partido de Yankuba es de un nivel muy alto, en el rebote y en defensa. El desacierto de Dylan no le ha sacado del partido, ha buscado otras opciones. Vamos trabajando con ellos. Muchos jugadores han tomado buenas decisiones. Es un juego de errores muchas veces".

Balance de la primera vuelta

"Es imposible mantenerlo. La Liga está complicadísimo. El partido vale lo mismo que la semana que bien en Girona. Si pensamos que vamos a ganar por ganar a Valencia, sería un error. El liderato no me dice nada. En la Copa empezaremos 0-0. Nos pueden tocar equipazos. No vale para nada ser campeón. Estamos más cerca de tener una buena posición para play off".

Energía del Carpena

"El equipo y el Carpena. Cuando los rivales nos hacen estos parciales la gente se viene abajo, ha sido todo lo contrario. Nos hemos enfocado en las cosas que dependían de nosotros. Creo que esa buena energía que nos llega, el equipo la ha sabido gestionar. A veces nos ha penalizado".

Lesión de Ejim

"No te sé decir si tiene buena o mala pinta. Le harán pruebas. Ha notado un... Veremos a ver cómo va. A ver si podemos recuperar a Djedo o Barreiro para Girona. Tenemos que buscar soluciones. Sabemos el camino. Cuando sepamos lo que tiene Melvin, tomaremos una decisión".

Momento del equipo

"Creo que estamos lejos de nuestro mejor momento. Les tenemos que ayudar. Son jugadores que nos han dado mucho. Necesitamos que recuperen su mejor versión. El equipo ganará consistencia. Creo que el equipo va a dar otro empujón.

Dylan Osetkowski

"Es un jugador especial, necesita estímulos. A veces va pasado de rosca. Cuando da con el punto, es el jugador que conocéis. No estaba acertado de fuera y ha hecho otras cosas. Nos ha ayudado en el '3'. Es un jugador diferente".

Perry

"Es una cuestión de maduración. Cuando Perry falla el triple en la Final Four, algunos los querían echar de Málaga. No tiene que renunciar a él, lo entiende así. Hay jugadores que le ayudan a que esté así. Otros días ha sido Tyler, Tyson, Dylan... Está metiendo tiros que cierran partidos. Confiamos mucho en él. Y él cree mucho en sí mismo. Los jugadores han evolucionado. No les puedes tratar igual que hacer tres años, son diferentes".

Osetkowski, de '3'

"Ha sido un remedio, nos tenemos que preparar si se va a prolongar. Habíamos hecho cosas. Hemos trabajado poner a Dylan de '3'. Ha sido más un parche que otra cosa".

Preparación

"Vamos a celebrar la victoria con un doble entrenamiento el lunes. Las planificaciones no pueden variar por ganar o perder. Tenemos que hacer un trabajo que nos ponga a punto para el grupo más difícil que hemos tenido. El Girona no tiene nada que ver con el que vino aquí. A ver si podemos llegar bien a finales de febrero, marzo. Ahí tenemos que estar bien".