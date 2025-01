Unicaja-Valencia Basket: la Liga Endesa busca al ‘súper líder’

Unicaja y Valencia Basket. Capítulo número 102 de una rivalidad que merece un apartado especial en la historia del baloncesto español. Juntos han luchado por un título de la Eurocup, han protagonizado partidos impresionantes en cualquier competición que alguien se pueda imaginar. Un enfrentamiento como pocos. Pues ahora, en calidad de los dos mejores equipos de la Liga Endesa, se citan hoy (20.45 horas, Movistar) para determinar quién de los dos va a cerrar la primera vuelta de la ACB como ‘súper líder’.

No se encuentran primero y segundo por casualidad. No se trata de que ambos hayan aprovechado el bajón de los tres Euroliga, creerlo es engañarse por completo. Unicaja y Valencia tienen las dos plantillas más largas y completas de la Liga y, por si fuera poco, a dos de los mejores entrenadores del baloncesto español... mínimo. No es casualidad ni mucho menos. La suerte es nuestra de poder afrontar un partido de estas circunstancias en territorio malagueño.

La Copa también busca líder

Lo decía Ibon Navarro en la rueda de prensa, este partido va a hacer que todos los focos baloncestísticos miren única y exclusivamente al Martín Carpena. El ganador cerrará el final de la primera vuelta. Pues hacía 9 temporadas que la ACB no llegaba a este punto sin que Barça o Real Madrid estuvieran en la primera posición. De hecho, los dos últimos fueron el propio Valencia -campaña 2015/16 con un histórico 17-0- y el propio Unicaja -campaña 2014/15 con un 14-3-.

Eso será en cuestiones ligueras. BAXI Manresa, Barça, Casademont Zaragoza y Baskonia acaparan todas las miras de la Copa del Rey, pero Gran Canaria también atiende con mucho interés el partidazo de Málaga. El que acabe líder este sábado jugará los cuartos de final el 13 de febrero en turno de por la noche. En caso de victoria, tendrá un día de descanso para ya disputar las semifinales el sábado. Como si estas dos plantillas larguísimas necesitaran un día extra para recuperar fuerzas.

Dos plantillas de Euroliga

Porque eso son Unicaja y Valencia, dos plantillas de una profundidad infernal para su rival con la posibilidad de competir en la Euroliga. Algo tocado va a llegar el conjunto malagueño porque Nihad Djedovic y Jonathan Barreiro se quedan fuera por lesión. Dos ausencias muy sensibles ante un rival notablemente alto y físico en el puesto de ‘3’. Pedro Martínez, por su parte, anunció en la previa que tiene a su disposición a los 13 jugadores, con la baja de Ethan Happ, a la espera de realizar un descarte.

A partir de ahí, batallas hay por todos lados. Habrá que ver cómo se vigilan Kendrick Perry y Alberto Díaz con Jean Montero, Stefan Jovic y Sergio de Larrea. El impresionante duelo Tyson Carter-Tyler Kalinoski con Chris Jones-Brancou Badio-Xabi López-Arostegui. Kameron Taylor parece ser el elegido para acompañar a Melvin Ejim en esa lucha frente a Semi Ojeleye y Josep Puerto.

No se queda atrás el juego interior. Cualquier variante se puede dar en una zona en la que el Unicaja cuenta con Dylan Osetkowski, Killian Tillie, Tyson Pérez, David Kravish, Olek Balcerowski y Yankuba Sima. Un auténtico arsenal para hacer frente a Jaime Pradilla, Nate Sestina, Nate Reuvers, Matt Costello y Amidah Brimah. Una absoluta barbaridad que solo hace aumentar si se mira al banquillo en uno de los duelos más esperados de la temporada: Ibon Navarro y Pedro Martínez frente a frente.

En la mano del Carpena

La llave la va a tener la ‘marea verde’. Cuando aprieta, no hay prácticamente nadie que pueda salir vivo del Palacio. La buena noticia es que se han agotado todas las entradas. La mala es que habrá que tirar de paciencia porque ni se va a ganar ni se va a perder en el segundo cuarto. Todos habríamos querido que el liderato al final de la primera vuelta se jugara en el Carpena. Aquí está la oportunidad de cumplir y que el Unicaja acabe esta semana como el ‘súper líder’ ante un imperial Valencia Basket.