Unicaja: Cualquiera en la Copa... menos el Barça

Dreamland Gran Canaria, Baxi Manresa, Joventut... o Barça. Uno de estos cuatro equipos será el rival del Unicaja el próximo jueves 13 de febrero en el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey de Gran Canaria 2025. Una cita a la que los verdes llegarán como "campeones de invierno" de la Liga Endesa, tras su triunfo contra el Valencia Basket de este pasado sábado, pero con un caramelo especialmente envenenado en el bombo de sus posibles rivales para esta cita del k.o que se jugará en el Gran Canaria Arena: el Barça de Joan Peñarroya.

Joan Peñarroya y Metu, en un partido de Liga. / ACBPhoto

El coco del sorteo es el Barça

Nadie en el club de Los Guindos ha verbalizado su preferencia de cara al sorteo de este martes a las 12.30 horas en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, en el que acudirán como representantes de la entidad cajista su presidente, Antonio Jesús López Nieto, y el embajador del club, Carlos Cabezas. Pero es evidente que nadie quiere ver ni en pintura al equipo culé, que se ha metido en el bombo 2, el de los no cabezas de serie, por su mala primera vuelta liguera, muy lejos del nivel de una plantilla superlativa con Kevin Punter, Jabari Parker, Tomas Satoranski, Darío Brizuela, Wily Hernangómez y compañía.

Ibon Navarro es el único que sí ha deslizado en alguna rueda de prensa estas pasadas semanas que la condición de ser cabeza de serie de cara al sorteo no le quitaba el sueño ni le parecía una ventaja importante de cara a la competición "sobre todo porque si te toca en cuartos de final el Barça...".

Los culés serán favoritos al título en Las Palmas

Está claro que el equipo blaugrana es el rival a evitar por el Unicaja. El Barça es octavo de la clasificación, sí, pero es una posición engañosa, producto de muchas lesiones de jugadores importantes -la de Laprovittola, sin ir más lejos, tiene mucha culpa de lo que les ha pasado estos últimos meses- y también del ritmo vertiginoso de jugar Euroliga y Liga Endesa sin tiempo casi ni para entrenar. Para preparar esta Copa habrá cuatro días y el Barça será, seguro, uno de los principales favoritos al título, cuando llegue el 13 de febrero y arranque el torneo copero.

El Gran Canaria ejercerá de anfitrión en la Copa. / ACBPhoto

Está claro que jugar contra el Barça en cuartos no sería una buena noticia, a priori, aunque tampoco habrá que alegrarse mucho si el rival es el anfitrión Gran Canaria, un equipo que en su ambiente siempre es competitivo y duro. Los de Jaka Lakovic saben que están a tres partidos de ganar su primera Copa, esta vez con la ayuda extra del apoyo de sus aficionados, por lo que jugarán la Copa con el cuchillo entre los dientes en busca de hacer historia.

¿Baxi Manresa?

Manresa y Joventut parecen los rivales menos fuertes (que no más débiles) de ese bombo 2 de los no cabezas de serie. A pesar de la derrota liguera durísima del Unicaja contra el Baxi Manresa en la Liga, jugar los cuartos contra los del Bages no creo que incomodara mucho al staff y la plantilla verde y morada, con ciertas ganas de revancha deportiva, además, contra los manresanos por lo que pasó en noviembre en el Nou Congost.

¿Joventut?

Si el rival fuese el Joventut, tampoco será un enemigo fácil para el cabeza de serie que se cruce en su camino en cuartos de final, aunque viendo el resto de rivales de ese bombo 2 parece que cruzarse con los verdinegros no sería la peor noticia que deparase al Unicaja el sorteo copero de este martes.

