Reacciones al sorteo de Copa: Ibon Navarro, Juanma Rodríguez y Carlos Cabezas

El Joventut será el rival del Unicaja en los cuartos de final de la Copa del Rey de Gran Canaria 2025. El partido servirá para arrancar la competición en el Gran Canaria Arena, en el primer turno del jueves 13 de febrero, a partir de las 18.30 horas. Evitar al Barça y al anfitrión, Dreamland Gran Canaria, es una buena noticia, aunque seguro que el Joventut será un rival muy duro en ese partido por una plaza en las semifinales del sábado 15.

Ibon Navarro, Juanma Rodríguez y Carlos Cabezas, que estuvo presente este martes en el sorteo en calidad de embajador del club, ofrecieron una primera valoración de lo ocurrido en el sorteo celebrado en Las Palmas.

Cuadro de emparejamientos de la Copa del Rey. / ACBPhoto

Ibon Navarro: "La Copa siempre es imprevisible y este año, más todavía"

El entrenador del Unicaja, nada más acabar el entrenamiento dijo sobre el resultado del sorteo: "Bueno, quizás jugar los primeros puede ser lo que menos me gusta. No se ven grandes partidos cuando se abre el torneo, pero es lo que hay. Es el premio, entre comillas, de quedar primero. Y bueno, el rival es el que es. La verdad es que el partido que jugamos contra ellos en liga regular no sirve casi de referencia porque tuvieron muchísimas bajas. Tuvieron que jugar muchos minutos con Tomic y Pustovyi juntos. Creo que la llegada de Sam Dekker les cambió mucho la cara. Ha habido algunos cambios de jugadores. Lo que está claro es que es de los equipos que mejor han acabado la primera vuelta, al margen del último partido en Manresa, donde ya llegaban con los deberes hechos. Es un equipo que ha ido de menos a más durante la primera vuelta y seguro que será un partido complicado. Primero porque abre la competición y segundo porque el Joventut va en línea ascendente y tiene muchos jugadores expertos que tienen muchas batallas de este tipo encima. Es un rival complicado".

A falta de tres semanas para la competición, Ibon es consciente de que hay mucho margen para que pasen cosas... "Está claro que en los tres partidos que hay de liga antes de la Copa del Rey suele haber resultados raros por diferentes motivos, pero tampoco creo yo demasiado en que si ganas los tres partidos y vas con buena dinámica, eso te vaya a dar ventaja. La Copa es muy imprevisible. Creo que este año más todavía y cualquiera de los equipos que no son cabeza de serie pueden ganar y han ganado, de hecho, en liga a los equipos que están entre los cuatro primeros".

Ibon Navarro no ve al Unicaja como claro favorito y confía en que su equipo llegue lo mejor posible al inicio de la Copa. "Está todo abierto. Puede pasar cualquier cosa en cualquier eliminatoria. Tenemos que centrarnos primero, en llegar bien, eso quiere decir jugando bien los partidos anteriores y luego, una vez allí, intentar estar preparados para jugar contra un equipo con mucha experiencia. No hay nada que pueda pasar antes, que te asegure que vayas a hacer una buena copa o una mala copa. Se trata de llegar allí, intentar jugar tres partidos, si los ganas eres campeón y si no, pues te vas a casa. Es bastante de perogrullo pero es que es así".

El Joventut, una de las sorpresas de la primera vuelta de la Liga. / ACBPhoto

Juanma Rodríguez: "Joventut ha mejorado y nos va a exigir muchísimo"

El director deportivo del Unicaja ha valorado también el resultado del sorteo: "Como siempre digo después de los sorteos, todavía queda un tiempo para la disputa de la Copa. Nos quedan cinco partidos por jugar, no solo a nosotros, también a todos los rivales de la Copa. Así que habrá que hacer una valoración, cuando estemos en la semana previa, para saber cómo llegan los equipos, en qué forma, lesiones, etcétera. Jugamos cinco partidos antes y eso es muchísimo".

El directivo malagueño asegura que "lo más importante, acordándonos mucho de dónde veníamos, es que estemos clasificados para la Copa del Rey y, segundo, que vayamos como primeros. Pero ¿qué significa ir de primero en una Copa del Rey? Por la experiencia que tenemos, nada. Pero sí significa mucho por ese número de victorias de cara a la clasificación para el play-off".

"Dicho esto, Joventut es un equipo que ha mejorado muchísimo durante la temporada, con la incorporación, sobre todo, de Sam Dekker, que yo creo que ha sido un poco el que ha hecho encajar a todas las piezas del equipo. Es un jugador de muchísimo talento y el resto ha definido ya mucho mejor sus roles y están en una forma extraordinaria. Es un equipo que está muy bien entrenado. Va a ser un rival dificilísimo, como cualquier otro de la Copa. Cualquier rival en una competición tan exigente y tan igualada como es la ACB te va a exigir muchísimo", aseguró sobre el rival de cuartos de final.

"Encima que hay una ventaja por jugar el primer partido, pero hay quien no le gustará el abrir la Copa... Bueno, todo este tipo de cosas que ya las hemos vivido muchas veces y que lo que hayas hecho hasta ahora no vale para nada. Simplemente hay que llegar allí de la mejor manera posible, ojalá con todo el mundo sano y, por supuesto, que el equipo va a ir a pelear y a competir", continuó.

Rodríguez recordó el partido jugado en la primera vuelta en Badalona, en el que el Unicaja acabó sumando la victoria: "Ese partido fue durísimo, costó muchísimo sacarlo. Es verdad que no tenían a Dekker. Creo que tenían a Gates lesionado y tuvieron que improvisar un juego interior jugando con dos cincos, con Pustovyi y con Tomic. Ese partido no va a tener nada que ver con el que vamos a jugar en otro escenario distinto, con una plantilla cambiada... Simplemente tenemos que intentar seguir nuestro camino ahora, intentar ganar el mayor número de partidos posible, empezar bien la BCL y ojalá lleguemos de la mejor manera posible a Gran Canaria para la Copa", finalizó.

El trofeo de la Copa del Rey. / ACBPhoto

Carlos Cabezas: "Vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien"

Finalmente, desde Las Palmas de Gran Canaria, donde ha asistido en directo al sorteo, junto al presidente, Antonio Jesús López Nieto, el embajador del club, Carlos Cabezas, aseguró que "esto es la Copa y hay que llegar bien. Da igual lo que haya pasado anteriormente, es el torneo del K.O. y en principio nos encontramos contra la Penya, contra el Joventut, que es un equipo que está jugando muy bien al baloncesto esta temporada. Es un equipo que está jugando esta temporada a un gran nivel ofensivo y defensivo, en los pequeños detalles", dijo.

"Sabemos que los dos trofeos de Copa que tiene el Unicaja los consiguió llegando de tapado. En este caso llegamos primeros, llegamos como líderes de la Liga Endesa pero las estadísticas muchas veces están para romperlas, ojalá sea así. Pero, como te digo, hay que ir paso a paso y pensar solamente en ese primer partido. Nos vamos a encontrar un rival que juega muy bien, que cuenta ahora con este jugador nuevo que se han quedado, Dekker, que es un grandísimo jugador, con Tomic, con una calidad de jugadores impresionante que, sobre todo, saben jugar muy bien".