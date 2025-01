El plan del Unicaja antes de la Copa del Rey

El Unicaja arranca este próximo sábado, frente al Basquet Girona, la segunda vuelta de la Fase Regular de la Liga Endesa. El choque se jugará en el pabellón de Fontajau, a partir de las 20.45 horas. Será el primero de los 5 partidos que el Unicaja jugará antes de que arranque la Copa del Rey de Gran Canaria 2025, el jueves 13 de febrero.

El Unicaja debe aparcar todavía unas semanas más la cita de Las Palmas, en la que los verdes jugarán su partido de cuartos de final ante el Joventut. No puede ser de otra manera. El plan que tiene por delante el equipo verde antes de la Copa es disputar 5 partidos en 19 días. Jugará tres correspondientes a la Liga Endesa y dos de la primera vuelta de la segunda fase de la Basketball Champions League. O sea, sobre todo en la competición continental, una parte muy importante de esta fase de la temporada, en la que el equipo buscará plaza en el futuro play off de cuartos de final previo a la disputa de la Final Four continental.

Basquet Girona (Liga Endesa)

El Basquet Girona de Moncho Fernández, este próximo sábado, será el primer rival de este esprint final previo a la Copa. Será un partido importante para que los verdes afiancen su liderato liguero logrado el fin de semana pasado, tras ganar al Valencia Basket. El partido se jugará a las 20.45 horas. A pesar de que los catalanes están en la parte baja de la clasificación, lo cierto es que el equipo gerundense ha mejorado mucho las últimas semanas y seguro que no pondrá fácil el triunfo a los de Ibon Navarro.

Galería de fotos. Unicaja - Bàsquet Girona / Gregorio Marrero

Manisa (BCL)

El miércoles 29 arrancará la segunda fase de la BCL en el Martín Carpena. El Manisa de Turquía de Saben Lee será el primer rival que se medirá a los verdes en el Round of 16 continental. En una liguilla de solo seis jornadas no hay mucho margen para el fallo, así que el partido será muy importante para sumar el primer triunfo que vaya allanando el camino rumbo al play off de cuartos de final.

Baskonia (Liga Endesa)

El siguiente partido será la visita al Martín Carpena del Baskonia. El equipo vasco llegará el domingo 2 de febrero a Málaga. El choque se jugará en horario matinal, a partir de las 12.30 horas. A pesar de que los de Pablo Laso no atraviesan un buen momento, la necesidad que tienen de sumar triunfos y de ascender puestos en la tabla los hará especialmente peligrosos. Para el Unicaja estará en juego una victoria más camino de la mejor posición posible de cara al play off por el título de Liga, que todavía parece que está muy lejos, pero para el que cada victoria cuenta.

El Rytas Vilnius celebra una victoria con su afición esta temporada. / BCL

Rytas Vilnius (BCL)

Solo dos días después, el martes 4, el Unicaja jugará su segundo partido del Round of 16 de la Basketball Champions League. Será otra vez en casa, a las 20.30 horas, ante el Rytas Vilnius de Lituania. Los bálticos se presentan como uno de los rivales directos del Unicaja por la primera plaza del Grupo J de la competición internacional. Será el último partido europeo en un mes ya que la semana siguiente es la Copa del Rey y después hay «ventana FIBA». Conseguir un 2-0 en Europa antes del corte sería...

Breogán (Liga Endesa)

El último partido antes de la Copa del Rey de Gran Canaria 2025 llevará al Unicaja al Pazo dos Deportes de Lugo para medir fuerzas contra el Breogán, el sábado 8, a partir de las 18 horas.

Será un día raro porque el partido previo a la Copa siempre es complicado de jugar. Evitar cualquier mínima lesión será el otro objetivo, además del de la victoria propiamente dicha, que haya ese día en las intenciones verdes.

Esprint final hacia Las Palmas

Estos son, por tanto, los 5 partidos que vienen por delante en algo menos de tres semanas. Van a ser días de emociones fuertes, tanto en Liga Endesa como en la Champions. Hasta ahora no se le puede poner ni un pero al equipo verde y morado, que quiere seguir siendo líder de la Liga Endesa y mantener su imbatibilidad en la competición continental.

Suscríbete para seguir leyendo