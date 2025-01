Horario y dónde ver por TV el Bàsquet Girona-Unicaja, jornada 18 de la Liga Endesa

Cerrada la primera vuelta de la Liga Endesa y los ocho clasificados para la Copa del Rey de Gran Canaria, la ACB pone ya en marcha la segunda mitad de la temporada regular. No hay tiempo para pensar qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que hay que corregir, así es el baloncesto y sus calendarios. Así que el Bàsquet Girona será el nuevo destino del Unicaja, líder imperial de la competición nacional.

El equipo de Moncho Fernández será el que ponga a la prueba la mejor racha en ACB de los cajistas este curso. Los de Ibon Navarro suman ya seis victorias consecutivas, una vez que las que firmaron al principio de la temporada, y el partidazo contra el Valencia Basket no hizo más que confirmar el momento de confianza que atraviesa este equipo. No obstante, no es momento de bajar el ritmo porque en el horizonte ya resuena su nombre: el play off por el título liguero.

Horario del Bàsquet Girona-Unicaja

El encuentro contra el Bàsquet Girona, correspondiente a la jornada 18 de la Liga Endesa, se jugará este sábado, a partir de las 20.45 horas, en el Palau Girona-Fontajau. El pabellón catalán tendrá un ambiente de gala para recibir al líder de la ACB.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Moncho Fernández se verá en directo a través de las cámaras de Movistar en el canal de Deportes. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y todo lo que ocurra en un choque en el que los cajistas quieren continuar con la marcha imperial en la Liga Endesa.