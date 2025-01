Djedovic volvió 53 días después

Nihad Djedovic volvió este sábado a ser uno más en la convocatoria de "12" de Ibon Navarro. El alero bosnio, fuera del equipo desde la primera semana de diciembre, partió en el cinco inicial del partido y disputó ante el Básquet Girona 10:05 minutos en la derrota cajista 91-85, que apea a los de Ibon Navarro del liderato en solitario de la Liga Endesa.

Se le vio al balcánico muy falto de ritmo, algo lógico tras tanta inactividad. Su estadística se quedó a cero en anotación, tras fallar un intento de canasta de 2 puntos y un intento triple. Repartió 1 asistencia para un total de -1 de valoración.

Djedovic fue titular en Fontajau. / ACBPhoto

Lesión persistente

Estos primeros minutos ayudarán a Djedovic a ir mejorando. Y es que nunca es buen momento para que llegue una lesión, pero en el caso de Djedovic fue especialmente inoportuna porque el jugador formado en la cantera del Barça estaba en un gran momento de forma cuando se lastimó el sóleo. De hecho, en el partido continental contra el Filou Oostende, el último que había podido jugar hasta la fecha, fue el mejor del equipo, con 13 puntos y 17 de valoración.

Nueve partidos de baja

Desde entonces hasta este fin de semana, Djedovic se ha perdido nueve partidos del equipo verde. Un total de 8 correspondientes a la Liga Endesa contra Real Madrid, Gran Canaria, Baskonia, Breogán, UCAM Murcia, Casademont Zaragoza, Bilbao Basket y Valencia Basket, además de la última jornada de la liguilla continental de la primera fase de la Champions de la FIBA frente al King Szczecin de Polonia. Una racha en la que el equipo sumó siete victorias y dos derrotas, la de la visita al WiZink Center y la sufrida contra el "Granca" en el Carpena, justo en los dos primeros partidos que jugó el Unicaja sin Djedovic.

Liga Endesa | Unicaja Baloncesto - Dreamland Gran Canaria / ACBPhoto-Mariano Pozo

Aire fresco para el perímetro

El regreso a las pistas del exterior cajista supone una bocanada de aire fresco para las rotaciones de Ibon Navarro, que no pudo contar en Girona con Barreiro ni con Ejim, además del pívot David Kravish. La vuelta del bosnio, además, es muy importante pensando en los 5 cupos necesarios para el debut en el Round of 16 del próximo miércoles. Aunque parece que Barreiro podría volver, en el caso de que el gallego no pueda estar contra el Manisa turco, la presencia del jugador bosnio formado en la cantera del Barça es "suficiente" para que el Unicaja pueda cumplir con la normativa de tener los 5 jugadores formados localmente necesarios para jugar la Basketball Champions League de la FIBA, junto a Alberto Díaz, Tyson Pérez, Yankuba Sima y Olek Balcerowski.