Ibon Navarro: "Es tan simple como poner más deseo, más energía y más acierto"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la derrota del Unicaja en la pista del Bàsquet Girona. El entrenador cajista reconoció haber "echado de menos a algunos jugadores de los que estaban y no a su mejor nivel", además de apuntar como clave de la derrota: "Es tan simple como poner más deseo, más energía y más acierto".

Balance

"Felicitar a Bàsquet Girona por la victoria. Se han merecido ganar, han jugado mejor. Han sido mejores en deseo, intensidad, energía, acierto en momentos importantes, sobre todo el último cuarto. Nosotros hemos tenido momentos en los que teníamos que haber sido más listos para tomar mejores decisiones. Nos hemos precipitado. Ellos han podido correr a campo abierto, donde nos estaban haciendo bastante daño. Creo que no ha sido nuestro mejor partido, no solo en acierto. Hemos echado de menos a algunos jugadores de los que estaban y no a su mejor nivel. Bàsquet Girona ha hecho muy buen partido a nivel defensivo. Esto es tan simple como poner más deseo, más energía y más acierto, un puntito de suerte. La han tenido y han merecido ganar".

Planteamiento de Moncho Fernández

"Nos ha faltado tener más situaciones para poder correr. Después de canasta lo han hecho muy bien, después de tiro libre siempre han ido a hacer algún cambio. Después de rebote defensivo, incluso después de alguna canasta, nos han faltado esos hábitos nuestros para correr. Creo que ellos han hecho cosas para que nosotros no pudiéramos correr y las han hecho bien. Se juntan las dos cosas. No hemos sido muy fieles a nuestros hábitos y Girona ha hecho cosas para que no pudiéramos hacerlo, y nos sintiéramos más incómodos".