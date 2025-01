El Unicaja se deja el liderato en Girona (91-85)

Una horrorosa segunda parte, después de unos más que aceptables primeros 20 minutos, condenaron este sábado al Unicaja en Girona a su cuarta derrota de la temporada. Un inesperado revés que aparta del liderato a los verdes (eso es lo de menos) y que debe servir para recapacitar de aquí en adelante. La verdad es que al equipo se le nublaron las ideas cuando parecía que tenía controlada la situación y la desconexión le costó el partido.

Sin Barreiro sin Kravish y sin Ejim, tampoco aparecieron en Fontajau otros casi siempre salvadores como Kalinoski y, sobre todo, Osetkowski. El ala-pívot estuvo negado. Muy fallón en el tiro y con errores atrás impropios de su calidad. La verdad es que no tuvo su mejor noche el americano de pasaporte alemán y el equipo lo acusó.

Kameron Taylor, en acción / ACB Media. LMA

Decía Ibon Navarro el otro día que en estos partidos antes de la Copa siempre pasan cosas raras. Pues en Fontajau pasó una de esas cosas "raras". Porque que este Girona que lucha por no descender le gane a este Unicaja que lucha por ser líder de la Liga hay que catalogarlo como "antinatural". Y ¡ojo! que los catalanes jugaron un partidazo, pero si los de Ibon Navarro hubieran mantenido su nivel tras el descanso...

De más a menos

Arrancó el Unicaja bastante bien el partido. En poco más de 5 minutos ya estaba 6 arriba, 8-14, con un dominio absoluto en el rebote, que le permitió segundas opciones en ataque y dominar el marcador. Las primeras rotaciones esta vez ayudaron más al rival. Durham aportó 5 puntos en un pestañeo y aunque el Girona llegó a ponerse por delante, dos tiros libres de Carter a un segundo del final le dieron al Unicaja la ventaja al alcanzar el minuto 10, 21-22.

Arrancó el segundo cuarto con intercambio de canastas. Apretó atrás el Unicaja y ese fue el primer paso para irse 6 arriba, 25-31. Y es que cuando el Unicaja se pone a defender... Kameron Taylor brilló atrás y en ataque para seguir aumentando la renta cajista (28-37). También jugó muy buenos minutos Olek Balcerowski, que hizo un destrozo a los pívots rivales. Aguantó, a pesar de todo, el tantarantán el Girona para dejar el partido totalmente abierto al llegar el descanso: 37-44.

Durham hizo mucho daño. / ACB Media

Segunda parte

Dos triples, uno de Kalinoski y otro de Tille, abrieron el tercer cuarto. Pero el 10 arriba (42-52) fue un espejismo. El equipo se desconectó. El Unicaja se atascó y obligó a Ibon Navarro a parar el partido. Sibande puso el 55-54 mediado el tercer acto. Colocó Ibon a Osetkowski de "5", pero tampoco fue la panacea. El Girona siguió amenazando y todo quedó para que se decidiera en los últimos 10 minutos: 64-62.

Carter, con 5 puntos, devolvió al Unicaja la delantera, 68-71. Pero el intercambio de canasta siguió para obligar a un desenlace a cara o cruz. Dos triples de Durham pusieron ya imposible el partido, 80-74, a 2.25. Perry alargó la agonía, pero ya sin margen para darle la vuelta al marcador. Al final, 91-85 y fiestón en Fontajau para la afición local.

Balcerowski, en una acción defensiva. / ACB Media. LMA

Y ahora, la BCL

No hay mucho margen esta vez para las lamentaciones. Y es que se acabaron ya las semanas de mucho entrenar y poco jugar. A partir de ¡ya! arranca la segunda fase de la Basketball Champions League. El Round of 16 llega este miércoles al Martín Carpena. El Manisa Basket de Turquía será el rival que estrene la liguilla en el Palacio. Será a las 20.30 horas. Un partido en el que no se puede fallar.