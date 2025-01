Así será el Round of 16 de la BCL para el Unicaja

Tras la disputa de las eliminatorias del play in durante las tres primeras semanas de enero, la competición europea regresa para el Unicaja, con el inicio del Round of 16 de la Basketball Champions League. El equipo verde jugará la segunda fase continental encuadrado en el Grupo J con el Galatasaray y el Manisa Basket, ambos de Turquía, y el Rytas Vilnius de Lituania.

Después de una primera fase muy cómoda, en la que los de Ibon Navarro firmaron un contundente 6-0 ante el Filou Oostende belga, el Aliaga Petkimspor de Turquía y el King Szczecin de Polonia, ahora asoma por el horizonte un grupo exigente que obligará al Unicaja a una buena versión para estar entre los dos primeros y buscar así el pase al futuro play off de cuartos de final.

Está claro que los verdes, vigentes campeones de esta competición, son el rival a batir en el Grupo J, pero la presencia de otros dos equipos con pasado en la Euroliga, como es el caso de Rytas y de Galatasaray, además del Manisa del anotador compulsivo Saben Lee, harán que esta segunda fase continental tenga muchos alicientes para equipo y afición.

Ligas Nacionales

Si nos centramos en las ligas nacionales, el mejor situado de los tres rivales cajistas es el Rytas, que es segundo en la liga de Lituania, de la que además, es vigente campeón. Los de Vilnius suman actualmente 13 victorias en 16 jornadas, a solo un triunfo del Zalgiris, que es el primero de la tabla, con un balance de 14-2.

Por su parte, los dos equipos turcos de este grupo J viven momentos muy diferentes en la Superliga de Turquía. El Galatasaray es quinto en la clasificación, con un balance de 10-6, muy cerca de los mejores. El Manisa Basket, rival este miércoles del Unicaja en el Carpena, sin embargo, está en la zona baja de la tabla, tercero por la cola, con un pobre balance de 4-12.

Rytas Vilnius

El equipo lituano fue, igual que el Unicaja, campeón de su grupo de la primera fase. Firmó un 5-1 en la liguilla, quedando por delante del Falco Szombately, Pallacanestro Reggiana y Slask Wroclaw. Eso le dio el pase directo al Grupo J, junto al Unicaja.

El equipo báltico juega un baloncesto muy alegre y suma 5 victorias seguidas en esta BCL ya que su única derrota este curso en la competición FIBA fue en la primera jornada, el ya lejano 1 de octubre, en la pista del Reggiana italiano por 77-67.

El Rytas Vilnius será un duro rival en la segunda fase. / BCL

Galatasaray

Después de varios años con proyectos que empiezan la temporada con fuerza, pero van perdiendo efectivos y dejan de ser competitivos, esta vez el equipo de Estambul llega a la segunda fase de la competición con intención de estar, como mínimo, en el play off de cuartos de final. Es un equipo con un cinco inicial muy potente, pero quizás le falta más aportación de su banquillo. Si tenemos en cuenta que el Unicaja es el rival a batir por todos los demás, su duelo directo con el Rytas puede marcar el desenlace de la clasificación final.

El Galatasaray será un duro rival en el Round of 16 europeo. / BCL

Manisa Basket

El Manisa Basket, primer rival del Unicaja en esta segunda fase, parece el equipo más débil de los tres que tendrá el Unicaja en la liguilla, aunque tenga en su plantilla al jugador más mediático de la competición. Saben Lee es el máximo anotador de esta BCL con más de 27 puntos de media por partido. Un jugador que, además, brilla en el pase, con casi 5 asistencias de media por choque.

El francés Hugo Besson es otro de sus jugadores de referencia. Es evidente que el Manisa, en un día bueno de sus anotadores, es un equipo temible y puede ganar a cualquiera, pero en una liguilla de seis partidos parece un escalón por debajo de los otros tres equipos de este Grupo J europeo.

El Manisa, primer rival del Unicaja para el Round of 16. / BCL

Round of 16

A partir de este miércoles arrancará para el Unicaja y el resto de equipos del grupo la segunda liguilla de la Champions de la FIBA. El Unicaja afronta el reto de intentar acabar primero de este grupo J, un objetivo que le daría el premio de tener ventaja de pista en el posterior play off de cuartos de final al mejor de tres partidos del que saldrán los 4 clasificados para la Final Four del mes de mayo, que todavía no tiene sede oficial y en la que los cajistas quieren defender título.