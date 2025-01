Tres rivales menos para el Unicaja en la BCL

El grupo de equipos aspirantes a estar el próximo mes de mayo en la Final Four de la Basketball Champions League, para la que el Unicaja es uno de los máximos favoritos, ha perdido ya algunos candidatos. Tras la disputa del play in durante las tres últimas semanas se han caído de la lista tres equipos que al comenzar la competición estaban en las quinielas de ser, al menos, aspirantes a luchar por una plaza en la futura Final Four del próximo mes de mayo. Los turcos del Pinar Karsiyaka, los alemanes del Telekom Bonn y los griegos del Peristeri verán a partir de ahora la competición por televisión.

El Round of 16 arranca con algunas bajas ilustres. / BCL

Pinar Karsiyaka

El Pinar Karsiyaka de Turquía era una de las mejores plantillas de la BCL cuando arrancó la temporada en octubre. Sin discusión. Pero diversos problemas económicos y de gestión en el club otomano les han condenado a decir adiós a la competición mucho antes de lo esperado, tras caer 2-0 en la reciente eliminatoria de play in contra el Promitheas griego. Se veía venir este desenlace porque el Pinar Karsiyaka ha pasado de tener una plantilla muy competitiva a perder en las últimas semanas a varios jugadores claves como Errick McCollum, James Webb III, Jerry Boutsielle o Kenan Sipahi. Cuatro referentes que han dejado el róster actual muy mermado y sin capacidad de ser competitivos en la competición FIBA. Incluso su entrenador, Ufuk Sarica, alma mater del proyecto de los otomanos, también ha llegado a un acuerdo para abandonar la entidad rojiverde. Es increíble: con su plantilla de octubre amenazaban con todo, pero solo tres meses después su paso por la BCL 24/25 ya es historia.

El Pinar Karsiyaka era aspirante a todo al iniciarse la competición. / BCL

Peristeri

El semifinalista de la pasada Final Four de Belgrado, de tan buen recuerdo para el Unicaja, es otro de los equipos que ya está eliminado de la competición. El Peristeri griego, ya sin Vasilis Spanoulis en su banquillo, cedió en el reciente play in contra el Bertram Derthona Basket de Italia por un contundente 2-0. Es cierto que este Peristeri 2024/2025 no es un equipo con tanto talento como el del curso pasado, pero aunque sea solo por su presencia entre los 4 mejores de la pasada Final Four, aparecía en las quinielas para optar al menos por estar en el play off de cuartos de final. Su ausencia en el Round of 16 puede considerarse, desde luego, como una sorpresa.

El Peristeri ha pasado de semifinalista el año pasado a estar eliminado en el play in / BCL

Telekom Bonn

El campeón de hace dos temporadas, en la cita que se decidió en la Final Four de Málaga 2023, también está eliminado. El Telekom jugó su eliminatoria de play in contra el Pallacanestro Reggiana del excajista Jamar Smith y cedió por un inapelable 2-0. Es verdad que este Bonn y el que ganó la BCL en el Carpena ya no tienen nada que ver, pero también es cierto que su ausencia en esta segunda fase entre los 16 mejores de la competición es algo inesperado.

El Telekom Bonn ya está eliminado. / BCL

Principales rivales

Tras decir adiós a la competición estos tres equipos, a los que hay que añadir a los israelís del Macabi Ironi Ramat Gan y del Hapoel Holon, que están también eliminados, todavía quedan muchos aspirantes, además del Unicaja, entre los equipos que siguen vivos en la competición y que iniciarán este martes la liguilla del Round of 16.

El Unicaja, como actual campeón, parece el gran rival a batir. En principio, tendrá como principales rivales en lo que resta de BCL a los turcos del Galatasaray (con los que comparten grupo), el AEK, el sorprendente Nymburk checo, el Rytas (también compañero de Round of 16 de los verdes) y los otros tres españoles: La Laguna Tenerife, Baxi Manresa y UCAM Murcia. Cuidado también con los dos italianos, el Reggiana y el Derthona. Podrían ser los "tapados" de esta edición de la Champions de la FIBA.