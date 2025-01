Djedovic: “El equipo está preparado para empezar la segunda fase de la BCL”

Nihad Djedovic ha hablado este martes sobre su estado físico tras casi dos meses de baja por lesión y sobre el inminente arranque del Round of 16: “La pasada semana ya volví y me reincorporé al equipo, pude tener algunos minutos en Gerona y fui cogiendo sensaciones poco a poco. No es fácil volver después de tantas semanas. No jugamos un buen partido, pero hemos tenido ahora tiempo para entrenar y preparar el primer partido del Round of 16 de la BCL y ojalá lo hagamos con buenas sensaciones”.

Comienzo del Round of 16 de la BCL

Sobre el comienzo de la siguiente fase de la competición, el exterior bosnio ha indicado que el equipo está preparado: “Yo creo que sí, los chicos han entrenado muy bien durante estos días donde no hemos jugado la BCL, han cogido muy buena forma y yo creo que estamos preparados. El grupo no es fácil y tampoco la Liga Endesa es fácil los fines de semana. Esto hace que tengamos que estar concentrados en cada partido. Lo más importante es ganar el primer partido en casa y mandar una señal”.

El Unicaja comenzará el Round of 16 con dos partidos en el Carpena, ante Manisa y Galatasaray, un aspecto importante para Djedovic: “Tenemos que jugar muy bien los dos primeros partidos en casa para ganarlos, y esto podría tener un efecto positivo para el comienzo de este grupo, en el que cada uno de los equipos podría jugar en la Final Four. Los equipos son muy duros y todo depende de nosotros, de cómo marcamos el nivel de juego y nuestra energía. Creo que con nuestra gente aquí en el pabellón podemos mostrar un buen baloncesto”.

Próximo rival

Acerca del Manisa Basket, el jugador ha alertado que no es sólo Saben Lee, su principal estrella, “sino que hay otros jugadores que juegan muy bien. Son un equipo que está jugando muy bien en la BCL aunque no tanto en la liga doméstica, pero son jugadores con mucha calidad. Tenemos que preparar nuestro juego y jugar al 100% de nuestro nivel. Creo que ellos van a tener muchos más problemas con nosotros si ponemos nuestro nivel y nuestra intensidad”.

El Manisa, primer visitante del Carpena en el Round of 16. / BCL

Llamamiento a la afición

Por último, Djedovic ha hecho un llamamiento para que la gente acuda al Carpena este miércoles a animar al equipo: “Se empiezan a jugar los partidos donde ganar vale mucho y creo que nuestra gente va a venir. Nuestros aficionados tienen ese sentido de saber cuándo apretar y estoy seguro de que nos van a ayudar mucho. Como he dicho, los primeros dos partidos de BCL en casa son muy importantes y nuestros aficionados seguro que lo van a reconocer”.