Ibon Navarro: "Nos falta humildad, nos van a costar todos los partidos del Round of 16"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de estrenar con victoria el Round of 16 de la Basketball Champions League. A pesar de ese 91-73, no fue sencillo derrotar al Manisa Basket y el propio técnico del Unicaja se encargó de lanzar varios mensajes: ""Nos falta humildad, nos van a costar todos los partidos del Round of 16"".

Balance

"No hemos empezado mal el partido, pero la energía ha bajado mucho en la cancha y en la grada. Nos hemos contagiado. En el tercer cuarto hemos encontrado un quinteto que ha cambiado el partido con la energía. Se ha reflejado en la presión, la comunicación, la lucha, empezar a correr y al final en el acierto. Hay jugadores que han mejorado mucho en ese proceso de recuperar su mejor nivel".

Plan contra Sabin Lee

"Sabin Lee es un jugador al que no es demasiado fácil de contener. Por momentos, hemos hecho gran trabajo y le hemos hecho hacer las cosas que peor le hace. Carter ha estado muy bien, también Kameron y en algunos momentos con Kalinoski. Hemos hecho un grandísimo partido con Alberto en Hugo Besson. No era un partido de uno contra uno, era un trabajo de equipo. La segunda parte ha sido mucho mejor".

Dificultar del Round of 16

"Esto es el Round of 16. Este es el grupo más difícil, no me creéis. Nos falta humildad y no podemos morir de éxito. Manisa en un buen equipo. Aunque lo veáis abajo en Turquía, han tenido muchos problemas, han salido y entrado jugadores. Son muy buen equipo, bien entrenado y por eso nos ha costado. Nos van a costar todos los partidos".

Conversación al descanso

"Nada en especial. Hemos hablado lo que estábamos haciendo mal. Si cambiábamos la energía... los jugadores se han dado cuenta. Su energía no era adecuada, incluso la nuestra en el banquillo y después la grada. También vamos a necesitar que la grada tire de nosotros".

Regreso de los tocados

"Jonathan empezó bien, ha sido muy inteligente castigando a Hugo Besson en el poste. En su segunda y tercera entrada nos ha ayudado mucho. Djedo está en ese proceso de llevar seis o siete semanas fuera, hay que tener paciencia. David no ha tenido una buena entrada, se ha olvidado de su rodilla y ha querido volver a su juego, pero las sensaciones no le han acompañado". Después, en ese tercer cuarto, nos ha dado mucho con sus tiros. Contento por recoger esas sensaciones que necesita para jugar".