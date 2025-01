Ibon Navarro: "Cuando el Baskonia está bien, es muy difícil ganarles"

Ibon Navarro compareció ante los medios este viernes, minutos antes de arrancar la jornada de entrenamiento del Unicaja en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. El equipo verde tiene un duro partido de Liga esta matinal del domingo frente al Baskonia (12.30 horas), que este jueves ganó al Barça en la Euroliga y que ha mejorado mucho en las últimas semanas. El técnico cajista, que sabe que será un examen exigente para su equipo, que quiere seguir en lo alto de la clasificación, habló del estado físico de su equipo, de la última derrota liguera en Girona y de los nombres propios de su próximo rival, que parece que llega a Málaga en su mejor momento de la temporada.

Tillie, baja en el entrenamiento de este viernes

"Killian Tillie está enfermo y no entrenará. Esperemos que se pueda recuperar para el domingo. Los demás, veremos cómo están, sabiendo que Ejim tiene esa lesión en el sóleo que no sé si llegará para poder jugar la Copa".

Mejor Baskonia de la temporada

"De seis partidos de Euroliga en enero, han perdido 4 por 1 o por 2 puntos. Han perdido muchos partidos por muy poca diferencia. Si hubieran ganado la mitad, que es lo normal, estaríamos hablando de un equipo de play off. Lo que es evidente es que los equipos con tantos jugadores nuevos y que se estrenan en la Liga necesitan tiempo. Estamos viendo ahora la mejor versión de Trent Forrest, la mejor versión de Kamar Baldwin, un Rogkavopoulos que va creciendo en cada partido, un Moneke que está en el mejor momento de la temporada... Creo que es un equipo que se va a haciendo poco a poco y que en esta segunda parte de la temporada va a ganar muchos partidos y van a estar donde tienen que estar. Tienen mucha capacidad, mucho talento y mucho físico. La llegada de Samanic les ayuda mucho en la posición de 4 y 5, les da más versatilidad y más posibilidades. Es un equipo de primerísimo nivel. Ahora están alcanzando su velocidad de crucero. La Euroliga no te permite entrenar y necesitas que pasen partidos para encontrar el punto. Y ellos lo están encontrando ahora".

Ibon Navarro, durante la rueda de prensa. / Uncajab/Photopress-Mariano Pozo

Ambiente en el Carpena

"A la afición le pido que vengan, que disfruten del partido. Seguro que habrá un buen ambiente. Les ido que nos ayuden porque va a ser un partido complicado ante un rival que está jugando muy bien. Seguro que el Carpena sabrá que es un partido de los difíciles de la Liga, ante un grandísimo rival y seguro que nos ayudarán como hacen siempre".

Sensaciones tras la derrota en Girona

"Entrenamos bien después del partido de Girona, pero no mejor después de cualquier otro partido que hayamos ganado. Tenemos que convivir con la derrota. Perder es normal porque no vamos a ganar siempre. A ver si nos acostumbramos a pensar así. Perdemos poco y entiendo que cuando perdemos a todos os entre la neura. Pero perder es normal y eso se os olvida. Pero los rivales también juegan. Y juegan bien. Y preparan los partidos. Si cada vez que perdemos un partido parece que hay una crisis, vamos a disfrutar poco y vamos a morir de éxito. Vamos a ser infelices y no vamos a disfrutar de nada. Hay que acostumbrarse porque si no esto va a ser un suplicio".

El nivel del equipo a dos semanas de la Copa

"Las lesiones de Ejim y de Barreiro han llegado por la lesión anterior de Djedovic. Ellos tuvieron que jugar más minutos. Con bajas, las rotaciones son mucho más complicadas. La prioridad era controlar las cargas de los jugadores contra el Girona. Le dimos unos minutos a Djedovic que le van a venir bien. El rival jugó mejor que nosotros y ya está. No voy a buscar excusas. Jugaron mejor que nosotros. ¿Nuestro momento actual? Pues estamos sufriendo un poco porque Ejim nos da muchas cosas a nivel de rotaciones dentro y fuera, Djedovic no está todavía bien, pero lo va a estar y Barreiro sí parece que ya está bien. Hay que ir día a día. Hay que estar tranquilos y confiar en la labor de los fisios y de los preparadores físicos. No pienso en la Copa, pienso solo en el partido del domingo. A mí la Copa ahora mismo me importa bastante poco. Tenemos dos partidos de ACB muy importantes antes de la Copa, sobre todo tras la derrota en GIrona, además del europeo contra el Rytas".

El entrenador del Unicaja sabe que contra el Baskonia será un partido muy duro. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Baskonia actual respecto al de la primera vuelta

"Aquel día no jugó Moneke. Tampoco estaba Samanic y ellos en estas semanas han encontrado el click. Les viene muy bien jugar con los dos bases al mismo tiempo en la cancha, el equipo tiene otro ritmo. Ahora volverán a meter a Sedekerskis, que ha estado lesionado. Y les falta Howard que llegue a su máximo, pero va dando señales de poder a hacer otras cosas, como ser más sólido en defensa. Las piezas las están encajando muy bien ahora mismo".

El "factor" Markus Howard

"Me preocupa Howard, pero ahora mismo el impacto que tienen otros jugadores como Baldwin, Forrest, Moneke y Rogkavopuolos de un mes a aquí es muy alto. Son capaces de ganar y competir al máximo nivel sin el mejor Howard, algo que era antes impensable. Tienen muchísimo potencial. El día que están todos bien es casi imposible ganarles porque la manta no te da para tapar todo. Con el estado de forma que están estos cuatro jugadores si se suma un buen Howard es muy difícil ganarles".