El mejor Baskonia de la temporada amenaza al Unicaja

El Baskonia vuelve a ser el Baskonia. No le ha dado tiempo para meterse en la Copa del Rey de Las Palmas y tiene muy difícil reengancharse a la zona de play in de la Euroliga, pero sí que está muy a tiempo de colarse entre los 8 primeros de la Liga Endesa para jugar a partir de mayo el play off por el título. En esas están los baskonistas y en Málaga buscarán una nueva victoria que les acerque a ese objetivo.

La verdad es que el equipo de Pablo Laso ha mejorado mucho en las últimas semanas. Hay varios motivos: la recuperación de algunos lesionados, el buen momento de forma de jugadores claves o también la incorporación de Luka Samanic, que ha dado una rotación interior más al equipo baskonista de la que se está aprovechando toda la plantilla.

Samanic, revulsivo

Desde la llegada de Samanic al rival cajista de este fin de semana, el Baskonia es otro. El croata puede ser un cuatro capaz de generar puntos en el poste y también un cinco que abre el campo y da versatilidad al juego. Donta Hall y Khalifa Diop siguen siendo las principales bazas de Laso en el puesto de «center», pero ahora pueden tener un descanso mayor y estar más frescos en los finales de partido. Todo gracias a esa opción de poder juntar en el campo a Moneke y a Samanic durante algunos minutos. Una opción táctica con la que el Baskonia gana versatilidad y movilidad en ataque, aunque pierde rebote, físico e intimidación bajo los aros.

Moneke, una de las estrellas del Baskonia. / ACBPhoto

Gran momento de Moneke

El gran beneficiado del fichaje de Samanic ha sido... Chima Moneke. Alguno podía pensar que el nigeriano, hasta ahora solo con la competencia en su puesto puntual del joven Ousmane Ndiaye, iba a tener menos protagonismo y eso podía lastrar sus números. Pero la realidad es que estamos viendo la mejor versión de Moneke, que se ha convertido en el jugador más regular del equipo en las últimas semanas. Mete de fuera, provoca faltas, rebotea... Todo lo está haciendo bien Chima en esta fase de la temporada.

Doble base

Otra clave de este nuevo Baskonia competitivo y ganador llega en el perímetro. Desde que Kamar Baldwin consiguió en la «ventana FIBA» de noviembre el pasaporte georgiano, el equipo vasco ha ganado una rotación importante en su línea exterior. Laso utiliza en la pista muchos minutos a la pareja Forrest-Baldwin y el equipo ha respondido con buenos resultados y con un baloncesto muy vertical y, por momentos, tan anárquico como imprevisible y difícil de defender para sus rivales. Esto supone, además, que Markus Howard juega ahora muchos menos minutos, está más descansado cuando llega el esprint final de los partidos y puede aportar también más defensa, además de sus tradicionales tiros de 3 puntos.

Y ahora, Sedekerskis

Tadas Sedekerskis se suma a partir de este fin de semana a la lista de amenazas del Baskonia. El lituano ya se vistió este jueves en el partido de Euroliga contra el Barça, aunque no llegó a saltar a la pista. En Málaga, lo normal es que juegue sus primeros minutos tras recuperarse de una lesión muscular. Durante su ausencia, Luwawu-Cabarrot y Rogkavopoulos se han repartido el puesto de alero, con una versión del griego realmente estelar. Sus lanzamientos exteriores le están dando mucho aire al equipo, sobre todo en esta fase de la temporada en la que Howard no atraviesa por su mejor momento. Laso ahora tendrá que reordenar sus piezas para que Sedekerskis sume sin que los demás resten.

El Baskonia está en un gran momento de forma. / ACBPhoto

Daños colaterales

Con 14 jugadores en la plantilla, Laso tiene ahora que hacer dos descartes para cada partido. El propio Ousmane Ndiaye, Sander Raieste, Pavel Savkov y Ognjen Jaramaz juegan ahora mucho menos y son los principales nominados para quedarse fuera de las convocatorias. El caso más claro es el de Ndiaye que, si ya disputaba minutos marginales cuando él y Moneke eran los únicos ala-pívots, ahora no tiene sitio en la rotación con Samanic.

Ninguno de los tres primeros contó con minutos el pasado domingo en la visita liguera al Hiopos Lleida, en la que tampoco participó Ognjen Jaramaz, que es el jugador descartado por Pablo Laso en la ACB cada vez que todas las piezas que no son cupos de formación están disponibles. Este domingo, en el Carpena, salvo sorpresa, los dos que se quedarán fuera de los «12» convocados serán Savkov y Jaramaz.

Partidazo

Es evidente que estamos ante un partido muy exigente. El Unicaja y el Carpena deberán dar esa matinal de domingo su mejor versión para tener opciones de victoria. Ojo con este Baskonia, que no se parece en nada al de hace solo un mes y que amenaza este domingo el coliderato liguero del Unicaja.