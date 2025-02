El Unicaja recupera la excelencia para arrollar al Baskonia (94-73)

La excelencia en el baloncesto está dispuesta solo para unos elegidos y el mejor Unicaja es un tesoro de este deporte. Resbaló hace una semana y se creció como mejor sabe hacer para firmar 40 minutos de obra de arte y arrasar al Baskonia (94-73). Les costó llegar al descanso porque la versión que demostraron los malagueños fue estratosférica. Bien lo merece seguir la pugna por el liderato de la Liga Endesa. Si la Copa del Rey fuera mañana, hasta el diablo podría tener miedo.

Venía al Carpena el mejor Baskonia de la temporada tras ganar al Barça en Euroliga. Es cierto que se presentaron sin dos jugadores fundamentales como Rogkavopoulos o Samanic, pero el torrente con el que se encontró fue demencial. Ganar de 21 puntos a los vitorianos no está a la altura de muchos, ni siquiera en la Euroliga. Es cierto que no fue el mejor Baskonia. Sin embargo, habrá que echarle la culpa a los cajistas y no tanto demérito de los vitorianos.

El Martín Carpena también superó el examen con gran nota. Recibir al Baskonia siempre es una de las grandes citas de la temporada y se cumplió a la perfección. Fue imprescindible para recuperar sensaciones porque eliminar al Valencia de la pugna directa por la primera plaza es bonito, pero lo es más ver volar al equipo a solo una semana y media de la Copa del Rey. ¿Quién necesita a Luka Doncic y Lebron James? Por cierto, ya han caído aquí, Barça, Valencia, Tenerife y Baskonia.

Espectáculo global

Porque los 12 jugadores, cada uno en su papel, brillaron este domingo. Todos. Kravish confirmó estar de vuelta, Alberto Díaz protagonizó uno de sus mejores partidos de la temporada en ataque y en defensa, el descaro de Kameron Taylor, el compromiso de Osetkowski y Tyson Pérez en el rebote -16 entre ambos-... Solo hubo tres figuras por encima de los 10 de valoración con 112 en total. Ya se pueden hacer una idea de la globalidad.

Al Unicaja le costó entrar en la jornada matinal. La intensidad, las lecturas en el juego y la defensa se la llevaron el Baskonia en el arranque con un gran Trent Forrest. Lo paró rápido Ibon Navarro (5-9) con el efecto esperado. 11-10 y ya presentes en el Carpena. A partir de ahí, los dos equipos protagonizaron jugadas de una factura bellísima. Solo un problema con el acta interrumpió durante varios minutos el ritmo del partido. 15-14 al cierre del primer cuarto.

El encuentro continuó con sus movimientos de ajedrez. Eran diferencias mínimas que Pablo Laso quiso mantener tras el 24-19 con un tiempo muerto en el que le dio a Howard pleno uso de poderes. Hasta el descanso rozó el 50% de los puntos anotados del Baskonia, pero el Unicaja al completo entró en combustión: defendió, corrió y anotó. Todos participaron en todo. El Carpena explotó porque el +11 ya estaba siendo muy serio. Esta versión cajista era imparable para cualquiera. Era oro el 44-33.

Yankuba Sima celebra una acción ante el Baskonia. / Gregorio Marrero

Oda en el Carpena

Y mucho más cómo empezó el tercer cuarto. Estaba siendo colosal el equipo. Parecía jugar con tres jugadores más porque Kravish siempre estaba liberado, Osetkowski se comenzó a encender, con Perry o con Alberto. Ese 56-38 con el que Pablo Laso pidió tiempo muerto era la viva imagen de lo que se estaba viendo en pista y esta vez no hubo respuesta. Mejor dicho, el Unicaja nunca dejó que la hubiera. Fueron los malagueños los que hicieron todo y cuanto quisieron (71-50).

El partido no tuvo más historia. Sí hubo historia en seguir viendo al Unicaja porque ver al Unicaja siempre merece la pena. . Por si fuera poco, Perry siguió calibrando, destrozando por completo al Baskonia. Perry, Taylor, Tyson Pérez... uno tras otro. Nadie dejó de competir hasta el último segundo. De hecho, el punto 94 malagueño llegó gracias a un robo de Alberto. Una oda al baloncesto.

Martes, Rytas Vilnius

No tardarán ni el Carpena ni la 'marea verde' en volver a ver a los suyos porque el martes -20.30 horas- regresa el Round of 16 de la Basketball Champions League. Ojo, partido importantísimo contra el Rytas Vilnius con el liderato en juego. Si no se lo creen, le endosaron los lituanos un +20 al Galatasaray. Será el último encuentro como local antes de la Copa del Rey.